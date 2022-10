20 mantras para atraer abundancia a tu vida Si deseas atraer mayor abundancia a tu vida y liberarte de los obstáculos que no te permiten avanzar, la meditación es la llave que te abrirá todo un universo lleno de nuevas posibilidades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ayudarte a liberar el estrés, la meditación te permite soltar todos esos pensamientos negativos que se vuelven una carga emocional. Es por ello que es una de las mejores prácticas de autocuidado y salud mental. A continuación, te compartimos algunos mantras del reto 21 días de meditación del Centro Chopra, del experto en meditación Deepak Chopra. Interioriza un mantra diferente cada día y lleva contigo el pensamiento central. Abre tu mente y empieza a crear abundancia. So Hum Cada momento de cada día vivo mi vida abundantemente. Pensamiento central: Hoy contemplo toda la abundancia que me rodea. Aham Brahmasmi La esencia de mi ser es la fuente de todo lo que existe. Pensamiento central: Yo creo mi abundancia personal tomándola de una fuente infinita. Mujer joven meditando Mujer joven meditando | Credit: Getty Images Sat Chit Ananda Existencia, conciencia, dicha. Pensamiento central: Hoy me concentro en lo que quiero atraer a mi vida. Aham Bramasmi La esencia de mi ser es la fuente de todo lo que existe. Pensamiento central: A partir de este momento yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. Sat Chit Ananda Pensamiento central: Hoy acepto mi potencial para ser hacer y tener todo lo que puedo soñar. Ram Ram Ram Pensamiento central: Todo lo que deseo se encuentra en mí. Sat Chit Ananda Existencia, conciencia, dicha. Pensamiento central: Utilizo mi intención consciente para manifestar mi sueños. Om Bhawan Nama Yo soy existencia absoluta y campo de todas las posibilidades. Pensamiento central: Mediante la ley de la potencialidad pura puedo crear cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. Om Vardanam Nama Yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. Pensamiento central: Hoy y siempre doy lo que quiero recibir. Om Kriyam Namah Mis acciones están alineadas con la ley cósmica. Pensamiento central: Hoy tomaré excelentes decisiones porque las tomaré con plena conciencia Om Daksham Namah Mis acciones logran el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Pensamiento central: yo espero y acepto la abundancia que fluye fácilmente hacia mí. Om Ritam Namah Mis acciones y deseos están apoyados por la inteligencia cósmica. Pensamiento central: Yo pongo mis intenciones en el vasto océano de todas las posibilidades y permitiré que el universo obre a través de mí. Om Anandham Namah Mis acciones están dichosamente libres de apego a los resultados. Pensamiento central: Al desprenderme de la necesidad de arreglar mi vida, el universo me brinda abundancia. On Varunam Nama Mi vida está en armonía con la ley cósmica. Pensamiento central: Hay una manera en que puedo lograr mi verdadero propósito en la vida. Om Vardhanam Nama Pensamiento central: Hoy recuerdo ser agradecido Sat Chit Ananda Pensamiento central: Vivo mis días con un corazón tranquilo y despreocupado sabiendo que todo está bien. Tat Taham Aci Pensamiento central: Celebro mi unidad con toda la vida que existe sabiendo que todos somos uno. Sat Chit Ananda Pensamiento central: Hoy recuerdo amar a todo y todos con quienes tengo contacto. Om Ritam Pensamiento central: Hoy me doy momentos de lujo. So hum Pensamiento central: Cada momento de cada día vivo mi vida en abundancia.

