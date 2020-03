Los "siete pecados capitales" que debes evitar a la hora de manejar tus finanzas

Y tú ¿Eres un ángel o diablillo en a la hora de manejar tu dinero? “Los siete pecados pueden arrastrar un sinnúmero de problemas adicionales para nuestro bienestar financiero”, nos cuenta la experta en planificación financiera Elaine King. “Por un lado, puedes ser un angelito con tu dinero si te mantienes cauto con tus finanzas o por otro lado puedes ser un diablo con cuernos con tu dinero si te dejas llevar”.

La también autora del bestseller internacional La Familia y El Dinero Hecho Fácil es una de las celebridades que junto a Adamari López, Gaby Espino y María Elena Salinas –entre una larga lista de estrellas– aterrizarán este 14 de marzo en el James L. Knight Center de Miami para presentarse en vivo y en directo en Poderosas LIVE! . El evento gratuito presenta una serie de charlas y programas encaminados a empoderar a la mujer.

Aquí, Elaine King nos da una probadita de sus consejos explicando uno a uno los picadillos que debemos evitar a la hora de manejar nuestro dinero. “Conoce aquí uno por uno y decide al final cuál eres respondiendo Verdadero o Falso a las oraciones que acompañan cada pecado”, indica.

Lujuria

Uso la tarjeta de crédito sin tener el efectivo que voy a “comprar” en el banco (V/F) Este pecado se refiere al placer y podría convertirse en infidelidad financiera si no se trata a tiempo. Debemos evitar las tentaciones de usar las tarjetas de crédito fuera de nuestro presupuesto, si no está el dinero que queremos gastar con nuestra tarjeta de crédito, no se deber usar. Si te gana la tentación y no te puedes contener, te recomiendo tener un fondo de diversión (lo puedes llamar: lujuria) y una vez que tengas dinero en ese fondo lo puedes gastar en lo que más quieras.

Pereza

Pienso que el ahorro es solo cuando te sobra y no tiene propósito (V/F) Este pecado se refiere a descuidar nuestras obligaciones financieras y dejar que la flojera nos derrote. Para poder ahorrar constantemente debemos ser disciplinados, un 10% mínimo de todo lo que entra a tu cuenta, idealmente estará dirigida a una cuenta separada de la corriente. Si no le ves propósito a ahorrar, te recomiendo, aunque sea guardar 3 meses de un fondo de emergencia para evitar endeudarte en caso de un imprevisto.

Gula

Cuando me gusta algo lo hago hasta que me canso sin medirme después veo de donde saco para cubrirlo (V/F). Este pecado es cuando no te mides y luego te da una indigestión financiera. En las finanzas es necesario planificar, cuando gastas en exceso en cosas que no son necesarias, dejas de hacer cosas que si son necesarias y al final te puedes lamentar. Gastar sin un presupuesto es irresponsable y debemos medir las consecuencias. Si no quieres medirte, entonces excédete con invertir un porcentaje a tu independencia financiera

Avaricia

Cuando salgo de compras me pregunto lo quiero o lo necesito y todo lo necesito (V/F). Este pecado a estar obsesionados con el dinero solo por el hecho de tener cosas materiales, eso no es saludable porque es importante tambien ser generosos con tu dinero. Separa un monto para compartir mensualmente con propósito y se un ejemplo para los niños en el hogar. No gastes más de los que ganas y si no puedes, empieza un fondo de cosas materiales.

Ira

Porque todos pueden tener buenas finanzas menos yo, es la culpa de los demás y el sistema que no funciona (V/F). Este pecado es enfadarse por no tener, o cuando llega el estado financiero evitarlo, en lugar de lamentarte, usar la energía para lograr tus metas. Enfadarse porque no te alcanza y hacerte la victima puede causar daño para lograr tu paz financiera, es indispensable tener paciencia (y metas claras) en las fianzas, cuidadosamente planifica todas las semanas y ten una meta financiera que puedas respectar y cumplir. Y si no puedes tomate un relajante (natural) antes de hacer tus finanzas.

Envidia

Me molesto cuando no me alcanza lo que otros tienen y a ellos si les alcanza (V/F). Compararse con el vecino o amigo que tiene algo que tú no tienes y quieres. Tu no sabes el sacrificio que tuvieron que hacer para poder lograr sus metas. Lo recomendable aquí es compartir tu conocimiento financiero con los demás y ver el bien entendiendo que todos tenemos metas diferentes, deseándoles el bien a todos y repitiendo “todos somos abundancia” te dará de vuelta el control. Programa tu mente con afirmaciones para ti y tu prójimo. No compares tus ingresos con los demás. Y si no puedes acuérdate que todos somos energía y estamos conectados, antes de juzgar.

Soberbia

Sin ser financiero se mas que los profesionales que estudiaron y se dedicaron a esto (V/F). Pensar que lo sabemos todo o peor aún que sabemos más que los profesionales es ser soberbio. Debemos ser humilde porque cada persona tiene una lección financiera que nos puede ayudar, comparte lo que sabes, si es verdad que lo saber mejor de todos y aprende de los demás. Educa al resto de los miembros en finanzas para que todos sepan y participen. La mejor forma de saber si sabes es ensenando la lección. Practícalo hoy

“Cualquiera sea tu pecado en las finanzas”, puntualiza King, “comparte con tus seres queridos, ellos serán los mejores jueces para decidir si eres finalmente un ángel o un diablo frente a las finanzas”.

Elaine King es CFP®, CDFA™ fundadora & presidenta de Family and Money Matters™ y el instituto IFAYDI, es experta internacional en planificación financiera y gobierno familiar, conferencista y autora del bestseller internacional “La Familia y El Dinero Hecho Fácil”. Mándale tus comentarios @elainekingfp