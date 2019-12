Los peligros irreversibles de tu bebé frente a la contaminación Nuevo estudia comprueba cómo la contaminación del aire reduce el tamaño de los pulmones de los niños. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Según un alarmante estudio, a los niños expuestos a la contaminación atmosférica les crecen los pulmones un 14% menos que a los demás. Según el mismo estudio, vivir cerca de una autopista o un lugar con mucho tráfico, también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en un 10 por ciento. Image zoom Getty Images Según asegura la BBC, el estudio se llevó a cabo en 13 ciudades del Reino Unido y Polonia, en el que se llegó a la conclusión de que también aumenta las posibilidades de que las personas que respiren este tipo de aire padezcan bronquitis y enfermedades coronarias, infartos, etc. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images "La contaminación del aire nos enferma, especialmente a los niños, desde la cuna hasta la tumba, aunque la polución suela ser invisible", aseguró el Doctor Hughes del Clean Air Fund. Image zoom "Este increíble estudio convierte el smog en algo visible, es una crisis de salud pública y nos demuestra la urgencia con la que los políticos deberían priorizar la limpieza del aire que respiramos". Image zoom Getty Images Por su parte, la doctora Woods asegura: "Cada día vemos más y más evidencia de los terribles efectos que la polución tiene en nuestros pulmones y la peor parte se la llevan nuestros niños, los más vulnerables". Image zoom getty images Se recomienda que para conseguir una mejor calidad de aire, elijamos viviendas alejadas al menos 50 millas a a redonda alrededor de las carreteras más transitadas. Advertisement

