Los mejores comerciales de esta Navidad Dale una mirada a los mejores comerciales de fin de año que han compartido las compañías más grandes del mundo. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay duda de que la temporada de Navidad es una de las épocas más esperadas por todos y en esta ocasión mucho más aún, ya que el 2020 ha sido un año muy diferente e inesperado en todo sentido. Desde luego, las tradiciones de las festividades de fin de año traen un aire de alegría a toda la familia. Las reuniones, los regalos, los colores, la comida y las luces hacen de la Navidad una época muy especial. Como es tradición, algunas de las compañías más grandes del mundo lanzan grandes campañas publicitarias durante diciembre y para esta ocasión muchos de los mensajes que se han compartido se han enfocado en bellas historias que nos recuerdan el verdadero significado de la Navidad. Dale una mirada a los mejores comerciales de fin de año que han compartido las compañías más grandes del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coca-Cola Para este año, el mejor regalo de Navidad que todos podemos recibir es poder estar al lado de los que más queremos. Un lindo mensaje que protagoniza la historia de este comercial de la compañía de bebidas Coca-Cola. Disney Nada llena más nuestros corazones que disfrutar de las tradiciones de Navidad junto a las personas que más amamos, aunque a veces lo olvidemos, estos son los verdaderos detalles que hacen de esta temporada algo mágico. Amazon El 2020 nos ha traído muchas pruebas, pero esto no significa que tengamos que dejar de soñar por aquello que nos llena de felicidad. Adaptarnos, es el mensaje de Navidad que trae Amazon con este bello comercial. McDonald’s Navidad es la época perfecta para que ese niño interno que todos llevamos vuelva a ser feliz. Es tiempo de romper la rutina y las preocupaciones para compartir el regalo de estar junto aquellos que más queremos. Xfinity El comediante y actor Steve Carell protagoniza este divertido comercial que nos recuerda que el verdadero significado de la Navidad son todas aquellas memorias que construimos junto a nuestra familia. USPS No hay duda de que en este 2020 los trabajadores de la Oficina Postal de los Estados Unidos también han sido otros de los grandes héroes, ya que no han parado de trabajar incansablemente durante la pandemia del COVID-19. A pesar de la distancia que este año separa a millones de familias, esos pequeños detalles que llegan a través del correo harán que todos nos sintamos un poco más cerca. Heineken La compañía de cerveza alemana Heineken le apostó al humor para traer un divertido comercial que nos recuerda que, aunque mucho ha cambiado en este año, también hay tradiciones que siempre perdurarán.

