¿Por qué Lis Vega nunca hablará mal de sus detractores? ¿Por qué Lis Vega nunca hablará mal de sus detractores? La cubana desveló todas sus razones By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lis Vega ha sido blanco de críticas por diversas razones. Sin embargo, la cubana nunca hablará ni contestará algo negativo a sus detractores, ¿por qué? ¿Cómo es que te mantienes en forma y siempre con una sonrisa? Tengo 42 años y 20 años en la industria del fisicoculturismo. Fui campeona de fitness. Tengo una vida fit tanto de nutrición como de disciplina y constancia. El ejercicio no es por vanidad si no por un tema de salud física, mental y sentimental. Nos ayuda a sentirnos seguras, a levantarnos con más vitalidad en la mañana. [Ayuda para] tener un día mucho más activo. Nos dispara a otro nivel la adrenalina y más que nada eso es seguridad. No es buscar un cuerpo como la de al lado, si no mejorar el tuyo y amarte como eres y tus límites. Image zoom Tienes una página web Vida Fit con Lis Vega, [ahí] no solamente hablo de la parte de las pesas, también [de] la meditación. Yo soy budista hace diez años, cosa que mucha gente no sabe y todo está en la mente. El [estar] siempre estar positiva y pasar la página [ayuda]. Soy una persona que les inyecta la energía y la seguridad para salir adelante. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu carrera? Lo más difícil de mi carrera es cuando las personas se expresan mal de mí sin conocerme. Y se preocupan por tu vida más que por la de ellos. Lo más fácil para mí ha sido llorarlo, trascenderlo y pasar la página. Esto de juzgarnos como seres humanos no tiene nada que ver si eres famoso o no, es un problema de la humanidad, siempre estar señalando a los demás. En vez de juzgar hay que preguntar ‘en qué te puedo ayudar’. Yo me considero una chava positiva, una chava echada para adelante. Las acciones son las que hablan por una persona. ¿ A quién admiras? Admiro mucho a Maribel Guardia, soy su fan. Ella es mi amiga. La admiro por el alma que tiene, he visto su profesionalismo y siempre suma a lo positivo, siempre ora por las personas. Tiene un aura muy increíble. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Por qué Lis Vega nunca hablará mal de sus detractores?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.