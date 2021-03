El libro La fórmula "Despacito" de Leila Cobo revela las historias detrás de los más grandes hits latinos ¿Qué inspiró a Daddy Yankee, Shakira, Los Tigres del Norte y otras estrellas a escribir sus mayores hits? En su nuevo libro esta veterana de la industria de la música te lo cuenta. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha salido ya a la venta el nuevo libro La fórmula "Despacito" (Vintage), de Leila Cobo. Ahí, la conocida periodista colombiana y Vicepresidenta de Música Latina en Billboard revela las historias detrás de algunas de las mejores canciones latinas de los últimos cincuenta años ¡Aquí te lo presentamos como la nueva exclusiva de Book Corner, de People en Español! Su objetivo

Desde el momento en que Cobo comenzó a escribir su sexto libro, La fórmula "Despacito" (Vintage) —Decoding "Despacito", en inglés— su propuesta era simple: descubrir las historias detrás de las mejores canciones en español de los últimos cincuenta años, desde "Feliz Navidad", grabada en 1970, hasta nuestros días. "[La veo] como la primera canción que hizo el crossover del español al inglés y viceversa", opina del clásico tema de José Feliciano la periodista nacida en Cali, Colombia, quien recientemente cumplió veinte años en Billboard, de la que es directora de contenido y programación de música latina. Una labor titánica

Escoger las 19 canciones que aparecen en el libro fue el primero de los dos grandes obstáculos que superó para escribirlo. ¿El segundo? Conseguir que artistas como Los Tigres del Norte, Daddy Yankee y la familia de la fallecida Selena Quintanilla le contaran las historias detrás de temas como "Contrabando y traición", "Gasolina" y "Amor prohibido". "Cada capítulo es una canción", explica la también pianista clásica, que subraya la importancia de "Despacito" en la evolución de la industria. "Fue una canción que marcó historia en los charts de Billboard porque llegó al número 1 del Hot 100 y se quedó por 16 semanas. Creo que por 'Despacito' se abrió un nuevo interés en la música latina". ¡Eureka!

El libro está lleno de momentos emocionantes, como cuando Shakira cuenta cómo escribió su éxito "Whenever Wherever/Suerte". "[Al principio] me dijo como que tres cositas", dice Cobo. "Empecé a preguntar más [y entonces agregó:] 'Salí muy tarde del estudio, no sabía cuál iba a ser el coro. Iba manejando [por la carretera] US-1 [en Miami] y de pronto me llegó a la cabeza el coro de "Whenever Wherever", [que] es: "Contigo, mi vida, quiero vivir la vida". Y me pegué una emocionada y empecé a gritar, y dije: 'Esto va a funcionar'". Así fue. "Despacito" by Leila Cobo - Book Corner - March 2021 Image zoom Credit: Penguin Random House "Despacito" by Leila Cobo - Book Corner - March 2021 Image zoom Credit: Penguin Random House

Share options

Close Login

View image El libro La fórmula "Despacito" de Leila Cobo revela las historias detrás de los más grandes hits latinos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.