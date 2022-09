I'm Not Broken, el conmovedor libro sobre un hijo de inmigrantes que pasó del abuso y la adicción a estudiar en Harvard Exclusiva: Jesse León comparte sus desgarradoras experiencias como sobreviviente de abuso sexual y relata cómo se superó y ahora ayuda a otros, ¡es un relato que vital y extraordinario! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El libro I'm Not Broken (Vintage) de Jesse León arranca con una historia que parecería el sueño americano: un joven mexicoamericano hijo de inmigrantes provenientes de Durango, México, celebra el día de su graduación de la prestigiada Universidad de Harvard. Lo que se antojaría como un libro sobre el sueño americano se va convirtiendo poco a poco en un relato de brutal y desgarradora honestidad sobre el autor y sus experiencias como sobreviviente de abuso sexual que cayó en la drogadicción y la degradación personal. El libro narra los primeros años de un brillante jovencito de gafas que tenía el mundo por delante y del brutal encuentro —a los 11 años— con los hombres que marcarían su vida para siempre en su primer momento de abuso sexual. "Hasta que cumplí los 14 años, tuve cientos de compañeros sexuales", expresa con brutal honestidad el autor sobre lo que ocurrió posteriormente. "Es algo que me destruyó por muchísimos años. Fue una vida de terror. No quería ser yo", asegura el autor a Book Corner de People en Español, sobre lo vivido durante aquellos años. "[El] tener 11 años, 11 años y medio [y vivir] con pensamientos suicidas..querer matarme, no vivir más, vivir así por muchísimos años". "Yo era un niño al que le gustaba ayudar a mi mamá. preparar la comida, lavar la ropa. Tener el baño limpio eso me llenaba de orgullo porque yo me sentía útil", prosigue el nacido en California en 1970. "[Tras lo ocurrido] en la tienda me culpé. Rechacé esa parte de mi vida. Me culpé" recuerda con la voz rota. Jesús "Jesse" León, en una foto de su niñez en California. "Yo sólo era un niño bueno que quería leer, que quería estudiar", asegura. Jesse León Credit: Cortesía: Jesse León Jesse León el día de su graduación de la escuela de negocios Kennedy, de la Universidad de Harvard: Jesse León graduado Harvard Credit: Cortesía: Jesse León "Creo que sucede mucho...no saber dónde buscar ayuda...yo mismo me culpaba", explica León. "Como migrante, cuando no escuchas esas historias no te ves en televisión no sabes [lo que ocurre]", advierte el autor al explicar lo que ocurre en el seno de muchas familias que no cuentan lo que les afecta. I'm Not Broken: A Memoir Book by Jesse Leon Credit: Autor: Martin Mann; portada cortesía de Vintage Books SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el libro vemos el largo camino del autor a la recuperación, la manera en que logró dejar sus adicciones y finalmente el inicio de su vida académica y profesional. Actualmente, León vive en San Diego, al lado de su querida madre, doña Linda Sierra, y trabaja en favor de las comunidades LGBTQ. Tras haber obtenido su maestría en la Harvard Business School, León se ha dedicado a trabajar como gestor de bienes raíces de Bank of America para facilitar la inversión de más de $1,000 millones y construir miles de viviendas para familias de recursos medianos. I'm Not Broken, de Jesse León (978-0-593-46651-3), ya está a la venta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image I'm Not Broken, el conmovedor libro sobre un hijo de inmigrantes que pasó del abuso y la adicción a estudiar en Harvard

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.