Exclusiva: María Amparo Escandón habla sobre su nueva novela El clima de Los Ángeles "Yo quería que fuera una metáfora de la vida de esta familia", explica la aclamada autora sobre esta historia que te atrapará de principio a fin, ¡no te la puedes perder! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Amparo Escandón es una de las escritoras bilingües más vendidas en los Estados Unidos, según The New York Times. Y desde el anuncio de la publicación de su nueva novela, El Clima de Los Ángeles (Vintage Book de Penguin Random House) la expectación no ha dejado de crecer. El libro apareció a la venta en septiembre y ya ha cosechado un importante galardón: el Rudolfo Anaya Best Latino Focused Fiction Book Award (2022). Además ahora figura entre los libros elegidos por el Club de lectura Hello Sunshine, de la actriz y productora Reese Witherspoon, uno de los más populares en el país. La novela cuenta lo que ocurre durante un completo en la vida de la familia Alvarado, encabezada por Óscar, el patriarca, quien esconde un secreto, y su mujer, Keila, quien mortificada por el repentino cambio de su marido, le pide el divorcio. En medio del drama quedan sus tres hijas, quienes a lo largo de ese año verán cómo su vida cambia repentina e irremediablemente. Escandón, a quien recordamos por la exitosa novela Santitos (Esperanza's Box of Saints, en inglés) del 1999, fue hija de un ranchero que cultivaba frambuesas en su natal México, pero creció en Minnesota. "Lo empecé en el 2016 y fui siguiendo el año; el libro está estructurado en forma de calendario", explica la autora a Book Corner de People en Español. sobre esta obra que escribió durante una estancia de cuatro años en Nueva York. "Todos los eventos de lluvia, incendios, todo tipo de cosas que tienen que ver con esta familia, que afectan a esta familia directamente [que son] parte de lo que van a llevarlos a desastre, ocurrieron en realidad". ¡Mira nuestra entrevista completa con María Amparo Escandón, autora de El Clima de Los Ángeles, arriba! Maria Amparo Escandon Credit: Cortesía de Penguin Random House SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡El Clima de los Ángeles (ISBN 9781644735640), de María Amparo Escandón, ya está a la venta!

