Lenguaje corporal: El significado de 16 gestos que siempre haces ¿Sabías que la comunicación verbal solo representa el 10% de lo que quieres comunicar? El 90% restante queda en manos de la comunicación no verbal o gestos; es decir, un gesto o una mirada. Aprende a usar los gestos para que jueguen a tu favor, para interpretar lo que te quiere decir tu jefe o hasta para seducir al chico que tanto te gusta. 1.Cruzar los tobillos: Generalmente este hábito lo tienen más ellos que ellas, pero tienes que saber interpretar lo que quieren decirte. Cuando un hombre —o mujer— tiene la manía de cruzar su pierna con el tobillo izquierdo sobre su rodilla derecha y sostener su pantorrilla con las manos, demuestra que no te respeta mucho, pero además tienen que generarte poca confianza. 2. Balancearte: Quizás sueles hacerlo como una forma de entretenerte mientras hablas con tus amigos, pero cuidado si lo haces cuando estás en un evento más formal porque lo único que lograrás cuando tienes las piernas cruzadas y te balanceas es aburrir a quien tienes en frente. 3. Entrelazar los dedos: Si no lo sabías, entrelazar los dedos transmite que estás segura de ti misma y cuando quieras demostrar autoridad, simplemente tienes que cruzar los dedos. ¡Y listo! Mujer tocándose el pelo Mujer tocándose el pelo | Credit: Getty Images 4. Cruzar los brazos: Este gesto siempre se ha asociado con desconfianza y hasta inseguridad. El Dr. Paul Ekman, conocido por su trabajo en el estudio de las expresiones faciales y de emoción, explicó al blog Psicología del Cambio que cuando se cruzan los brazos, no solamente esa información tiene que ser valorada, sino también los gestos de la cara y el resto del cuerpo. 5. Frotarte un ojo: ¡Te frotas cuando sientes alguna molestia! Lo que no sabías es que podías hacerlo y comunicar que estás confundida sin necesidad de sentir que te pica. 6. Golpear la mesa: Suele pasarte cuando vas de vacaciones y al llegar al hotel donde te hospedas no te atienden rápido. La impaciencia te hará comenzar a hacer sonidos con tus manos sobre la mesa. De igual forma, si comienzas a frotarte las manos, significa que estás impaciente y que no estás dispuesta a esperar más. 7. Manos en los bolsillos: No es lo mismo caminar con las manos dentro de los bolsillos y con una postura recta que hacerlo, pero con los hombros caídos, pues das a entender que estás decaída. ¿Quieres dar esa impresión? 8. Colocar tus manos detrás de la cabeza: Típico, llegas a la oficina de tu jefe y este tiene los pies cruzados sobre la mesa y las manos detrás de la cabeza. Lo único que te está diciendo es que él tiene el poder. ¡Que no te intimide! 9. Caminar recta y con elegancia: A ti como mujer te encanta dar una buena impresión. Hazlo con solo caminar erguida, pues darás a entender que tienes una seguridad envidiable. 10. Jugar con tu melena: Sueles usar tu cabello para seducir al sexo opuesto, pero también tienes que tener cuidado de hacerlo porque podrías decirle que estás insegura y que necesitas descargar tu tensión de alguna manera. Si él es experto en interpretar gestos, se dará cuenta. 11. Pulgares fuera de los bolsillos: ¿Por qué será que no meten todos sus dedos? Pues porque quieren o quieres dar a entender seguridad y hasta un toque de soberbia. 12. Mirar fijamente: ¡Te está coqueteando! No te sientas intimidada si algún hombre que sabes que le atraes lo hace. Solo se trata de un coqueteo muy discreto. 13. Tocarte la mandíbula con los dedos: Es tan común que hasta en los emojis de tu WhatsApp está. Cuando los escribes, o hasta los haces, es porque estás analizando una situación antes de tomar una decisión. 14. Dar una palmada: Mientras abrazas o saludas a un amigo. Podrías asegurar que es porque le tienen mucho cariño a la otra persona, pero otros lo usan para decir: "que termine este abrazo ahora mismo". 15. Tocarte la nariz: Si eres tú la que estás hablando y haces este gesto, corres el riesgo de hacer creer a la otra persona que estás mintiendo. 16. Cruzar piernas: Es uno de nuestros hábitos preferidos porque es una manera clara de resaltar nuestra belleza e incluso de revelar intenciones de seducción. ¡Es una forma de tirar todas las cartas de forma sutil!

