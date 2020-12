Close

La sencilla receta de Laura León para no subir de peso ¡Por fin! Laura León confiesa cuál es su secreto para no subir de peso a sus 67 años. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tomen nota que por fin Laura León reveló su fórmula para lucir regia a los 67 años. “Mi secreto es comer la mitad, mi reina”, confiesa la actriz y cantante mexicana con tremenda carcajada. “Podemos disfrutar de todo porque a eso vinimos a esta vida y si comes poquito te quitas la ansiedad de un pedacito de pastel, un poco de pasta y lo gozas… no quedarte con las ganas de nada”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo por eso es que la Tesorito no se quedó con las ganas de probar suerte con el reguetón y junto con el dueto Sweet ha lanzado el tema “La vida es una sola”. “Lo que la gente necesita es motivación”, considera la intérprete de “Mujeres engañadas”, que compuso la canción durante una llamada telefónica. “Les dije [a Sweet:] ‘La vida es una sola, hay que echarle ganas, ¡para adelante!’ ”. Image zoom Credit: Media Concepts PR Eso sí, que se atreva a hacerle la competencia a Natti Natasha no quiere decir que dará conciertos en esta época de incertidumbre. “No creo mucho en las presentaciones virtuales, estoy muy acostumbrada a estar frente al público”, comenta. “Eso para mí es muy importante, vamos a esperar tantito; cuando tenga que ser, va a ser”.

