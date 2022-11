Laura Esquivel revive sus memorias en el nuevo libro Lo que yo vi: "Recordar es volver al corazón" Exclusiva: La aclamada autora de "Como agua para chocolate" hace una reflexión de su niñez en México, las experiencias que le ha tocado experimentar y la importancia de vivir en el aquí y ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Esquivel; libro: Lo Que Yo Vi Credit: Roberto Melo; Cortesía de Penguin Random House Es una de las escritoras mexicana más leídas de todos los tiempos. Sus más de 7 millones de libros vendidos han sido traducidos a 32 idiomas, publicados en más de 60 países. Pero es quizá su entrañable novela de realismo mágico Como agua para chocolate (Editoral Santillana, 1989), que fue posteriormente llevada a la pantalla grande, la que ha colocado a Laura Esquivel en un sitio único y especial en el corazón de los lectores. Actualmente afincada en Brasilia, Esquivel regresa con Lo que yo vi (Suma de Letras), un nuevo libro donde comparte sus memorias y reflexiona sobre los enormes cambios que ha visto pasar ante sus ojos en sus 72 años de vida e ilustre carrera. En 264 páginas Y 13 capítulos —muchos de ellos acompañados de fotos a color y en blanco y negro que se desprenden directamente de su archivo personal— la autora revive sus años de infancia en la colonia Santo Tomás, en la Ciudad de México, rodeada de familia y vecinos. Revive los placeres simples de la infancia y a través de dichas anécdotas va apuntando los cambios sociales, ambientales y hasta económicos que ha observado a través de los años. "El sentido de comunidad,el sentido de pertenencia es algo que la sociedad ha perdido", afirma la escritora en comentarios recogidos por Book Corner People en Español durante la conferencia de prensa ofrecida por la autora ante el lanzamiento del libro que se encuentra a la venta desde el 1 de noviembre. Lumi Cavazos y Marco Leonardi en la versión cinematográfica del 1992 de la inolvidable novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel: Lumi Cavazos y Marco Leonardi "Como agua para chocolate" Credit: Michael Ochs Archives/Getty Images "Creo que ahorita es el momento de vivir, reconectar y restablecer utopias", explica la exmujer del cineasta mexicano Alfonso Arau quien actualmente reside en Brasilia, como parte de una misión diplomática del gobierno de México. Esquivel —quien en este 2022 celebró el estreno de la versión de Como agua para chocolate en el Royal Opera House de Londres, y quien ha anunciado una nueva puesta en escena para el 2023 en el Metropolitan Opera House de Nueva York— revela que escribió este libro durante la pandemia de COVID-19 y quien en parte dedica la obra a su querido amigo, Antonio Velasco Piña, quien murió en su casa tras contraer COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algunas veces sí me puse a llorar", explica la autora sobre el proceso de creación de este libro y lo que significó para ella revivir tantos episodios de su vida, como su niñez, su vida al atravesar por un amargo divorcio y encuentros con lectores en sus viajes por el mundo. "Visité el mercado La Boquería en Barcelona [y me] encuentro con señora de puesto de pescados", explica al respecto. "[Y ella] me regaló una receta de bacalao que era de su abuela. Ése recordar es volver al corazón" Lo que yo vi, de Laura Esquivel (ISBN-9781644736647) ¡ya está a l a venta!

