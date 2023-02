¿Cuáles son los síntomas de una relación tóxica y cómo salir de ella? Laura Bozzo te lo dice aquí La abogada peruana Laura Bozzo enumeró los síntomas de una relación tóxica y aclaró en exclusiva lo que ella busca en su próxima pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien sabe lo que es vivir con una pareja tóxica, esa es Laura Bozzo. "Yo he tenido parejas que he tenido relaciones tóxicas, que en lugar de sumar en mi vida te restan, porque te generan una inseguridad absoluta", aseguró la peruana a Mezcal TV. "Te generan una pérdida de autoestima absoluta, y eso termina siempre mal". Es por esas malas experiencias que la exconcursante de La casa de los famosos (Telemundo) creó el podcast Que Pase el Desgraciado (Pitaya), en donde intenta ayudar a cualquier persona que esté envuelta en relaciones poco saludables. "[Estás en una relación tóxica] cuando hay demasiada dependencia entre el uno y el otro, entonces no puedes ni respirar si no sabes dónde está tu pareja, tienes miedo", explicó. "Cuando no hay respeto, para mí el respeto es la base de una relación, cuando empiezan los insultos verbales, entonces todo ese tipo de síntomas, las jóvenes tienen que salir disparadas". Laura Bozzo Credit: Mezcalent ¿Cómo salir de ese tormento? "Una persona aguanta una relación así porque de alguna manera tiene un pasado que conecta con ese tipo de relaciones", explica Bozzo. "Ha vivido maltrato en su casa, ha visto relaciones tóxicas de sus padres, entonces conecta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablando de conexión, Bozzo aprovechó para confesar que hasta el día de hoy, no se ha vuelto a enamorar. "Ahora tengo una relación sana pero con mi trabajo, no quiero hombres en mi vida. Creo que si algún día tengo una relación sana va a ser con un perro. ¡No, no, no! Yo estoy feliz sola, trabajo lo que quiero", dijo la rubia. "Cuando es una mujer que tiene demasiado proyectos, éxito o lo que sea, los hombres siempre es como que se sienten mal, y si busco un hombre exitoso y todo lo demás como yo, él también tiene su vida, entonces yo tendría que acoplarme; o sea, mejor me quedo yo sola".

