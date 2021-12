Las mejores canciones navideñas en español Prepárate para la llegada de la Navidad con este listado de villancicos clásicos que no pueden faltar en tus playlists. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay nada que encarne el espíritu navideño como la tradicional música y los villancicos que engalanan con su alegría cada día de las festividades de fin de año. Como es costumbre en los hogares latinos, la música es uno de los ingredientes primordiales que hacen de la Navidad una época especial. Por ello, te compartimos este listado con algunos de las canciones en español más escuchadas en esta temporada. Los villancicos más populares Los villancicos son una de las tradiciones más esperadas por grandes y chicos. Nada mejor para entrar en sintonía con la Navidad que estas bellas canciones que nos han acompañado por varias generaciones. ¡Dale un vistazo a nuestro listado y añádelos a tu playlist para las fiestas! "Noche de paz" Es uno de los villancicos más queridos y conocidos en el mundo entero y desde luego, su versión en español es una de las primeras canciones de Navidad que todos los niños aprenden en casa. "El tamborilero" Si hablamos de los villancicos favoritos de los chicos, sin duda alguna "El tamborilero" ocupa uno de los primeros lugares del listado. Su reconocido redoble de tambor es uno de aquellos sonidos que de inmediato nos transporta a la Navidad. "Mi burrito sabanero" Su contagioso ritmo y su tierna letra hacen de este tema musical uno de los más sonados en las veladas familiares de esta época. Recientemente, la revista Billboard incluyó "Mi burrito sabanero" en su listado de Las 100 mejores canciones de Navidad de todos los tiempos. "Campana sobre campana" Esta es otra de las canciones infaltables en las veladas de Navidad latinas y sin duda es uno de los villancicos que nadie puede dejar de cantar durante la temporada de fin de año. "Blanca Navidad" "White Christmas" es uno de los clásicos navideños en inglés más populares y, de igual forma, su versión en español ha acompañado por generaciones las celebraciones en los hogares hispanos. "Feliz Navidad" Por supuesto, el clásico del puertorriqueño José Feliciano no podía quedarse fuera de nuestro listado. "Feliz Navidad" ha sido una de las pocas canciones de Navidad en español que ha trascendido las fronteras de los idiomas y, por ello, es la única canción latina que fue incluida en el top 10 de Las mejores 100 canciones de Navidad de todos los tiempos de la revista Billboard. "Ven a cantar" En 1986, artistas de la talla de Mijares, Daniela Romo, Yuri, Pandora, Arianna y Tatiana unieron sus talentos para regalarle a sus seguidores un álbum de Navidad que incluía la canción "Ven a cantar". Desde entonces se transformó en uno de los temas más sonados durante el fin de año en los hogares latinos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para complementar tu listado Dale una mirada a otras de las canciones en español que la revista Billboard incluyó en su reciente listado de Las 100 mejores canciones de Navidad: "Un año más" de Mecano "Jesús" de Carla Morrison "Aires de Navidad" de Hector Lavoe y Willie Colón "Navidad sin ti" de Marco Antonio Solís y Los Bukis "Los peces en el río" de Pandora "Navidad de los pobres" de Los Tigres del Norte "No hay cama pa' tanta gente" de El gran combo de Puerto Rico

