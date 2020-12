Close

20 canciones infaltables en tu celebración de Navidad Dale una mirada a este listado de 20 canciones que no pueden faltar en tu celebración de Navidad. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Navidad es sinónimo de familia, comida, tradiciones, regalos y desde luego música, mucho más aún en los hogares latinos. Las fiestas de fin de año no serían lo mismo sin la magia que traen esas tonadas que nunca nos cansaremos de escuchar en esta época tan esperada. Desde luego, los tradicionales villancicos como “Noche de paz” o “El burrito sabanero” no pasarán de moda, pero también hay otros éxitos musicales de grandes artistas del entretenimiento que también hacen parte de los temas infaltables durante la temporada. ¿Cuáles son? Dale una mirada a este listado de 20 canciones que no pueden faltar en tu celebración de Navidad: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Fiesta de Pilito” - El Gran Combo de Puerto Rico Un clásico que siempre pondrá a bailar a propios y extraños. “All I Want for Christmas Is You” - Mariah Carey La mejor canción para entrar en modo Navidad. “Rockin' Around the Christmas Tree” - Brenda Lee Un clásico de Navidad a prueba del tiempo. “Jingle Bell Rock” - Bobby Helms Otro de los éxitos que nunca pueden faltar en Navidad. “Navidad” - Guayacán Una canción con todo el ritmo de la salsa colombiana. “It's Beginning To Look A Lot Like Christmas” - Michael Bublé Michael Bublé hace parte de los artistas infaltables de Navidad. “It's the Most Wonderful Time of the Year” - Andy Williams Sin duda, una canción que nos recuerda cuál es la época más bella del año. “Let it Snow!” - Dean Martin Una Navidad blanca siempre será un regalo inesperado. “Cantares de Navidad” - Billo's Caracas Boys Un clásico venezolano que aún alegra el corazón de los latinos. “Underneath the Tree” - Kelly Clarkson Una canción llena de toda la alegría de esta temporada del año. “Sleigh Ride” - The Ronettes ¿Quién está listo para un paseo en trineo? “Last Christmas” - Wham! ¡Quién podría pensar que una canción de desamor sería uno de los clásicos más queridos de Navidad! “Santa Tell Me” - Ariana Grande Un éxito reciente que no puede faltar en ningún playlist de fin de año. “Feliz Navidad” - José Feliciano Desde luego, el legendario José Feliciano también dice presente. “Holly Jolly Christmas” - Michael Bublé Otro clásico que también suena a Navidad. “Cozy Little Christmas” - Katy Perry Como lo dice Katy Perry, nada como una Navidad junto a quien más amamos. “Santa Claus Is Comin’ To Town” - Sebastián Yatra Una versión en español del afamado clásico de Navidad. “Rudolph the Red Nosed Reindeer” - Burl Ives El pequeño Rodolfo no se podía quedar fuera de esta fiesta. “Darlene Love” - Christmas (Baby please come home) Otro de los clásicos que no deben quedarse fuera de Navidad. “Parranda de Navidad” - Tania de Venezuela Un tema con todo el calor de la Navidad.

