Las mejores aplicaciones para aprender español Dale una mirada a estás populares aplicaciones, perfectas para que junto a tus seres queridos practiquen o aprendan español. ¡Toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Sabías que el español es una de las cinco lenguas más habladas en el mundo? Según se estima, más de 580 millones de personas dominan el castellano, lengua que además es una de las más populares en las aplicaciones dedicadas a aprender otros idiomas. Ya sea porque quieres practicar y perfeccionar tu español; porque deseas que tus hijos tengan una mejor conexión con tu idioma materno; porque tu pareja no habla castellano y quiere aprender o porque un amigo tuyo quiere viajar a conocer Latinoamérica; no importa cuál sea tu razón, aquí te compartimos un listado con algunas de las aplicaciones más populares para aprender otro idioma y que también puedes recomendar a tus seres queridos. Hablar español Credit: Getty Images Babbel - La mejor en conjunto Babbel no sólo es una de las aplicaciones de aprendizaje de idiomas más populares en el mundo, también fue resaltada por la revista Forbes como la mejor plataforma digital en su categoría por la gran versatilidad que ofrece. Lecciones cortas, contenido interactivo, cuestionarios y material personalizado son algunas de las herramientas que ofrece la aplicación; la cual cuenta con más de 10 millones de suscriptores en el mundo entero. Duolingo - La mejor aplicación gratuita Más de 100 millones de descargas hacen de Duolingo la aplicación de lenguajes más popular en el mundo digital. Puede que ser completamente gratuita tenga una gran influencia en la popularidad de la que goza entre las personas que quieren aprender nuevos idiomas. Además de tener importantes lenguas como el español o el inglés, la plataforma ofrece 106 cursos diferentes en otros 38 idiomas. Lirica - La mejor para aprender con música Si las tradicionales clases de lenguas no son lo tuyo, ¿qué tal hacerlo al ritmo de las canciones más populares de artistas como Shakira, Enrique Iglesias, Maluma, Prince Royce o Julieta Venegas? Lirica es una aplicación con una propuesta enfocada en el aprendizaje por medio de la música, en la que se estudia gramática y vocabulario usando letras de éxitos musicales reconocidos en el mundo entero. Qlango - La mejor para aprender con juegos Cuando el aprendizaje se encuentra con la diversión todo se hace un poco más fácil y esta es la metodología que usa Qlango, ya que basa la enseñanza de idiomas en el uso de juegos. Cada lección está construida para no demorarse más de 5 minutos, en los cuales se enfatiza en el fortalecimiento de la habilidad de conversación y el aprendizaje de vocabulario. Educación virtual Credit: Getty Images Speakly - La mejor para aprender conversaciones de la vida real La promesa de la aplicación Speakly es sencilla pero efectiva: prepararte para que puedas desenvolverte en conversaciones y situaciones de la vida real. A través de esta plataforma, los usuarios pueden aprender de forma efectiva las palabras y frases más usadas de los ocho idiomas que tienen disponibles, incluyendo al español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Memrise - La mejor para aprender un idioma escuchándolo de personas nativas En esta plataforma, los profesores son personas reales cuyo idioma nativo es aquel que deseas aprender. A diferencia de otras aplicaciones que usan grabaciones de palabras o frases generadas por un computador, Memrise usa lecciones creadas con videos en los que escuchas vocabulario, conversaciones, jergas y acentos de personas locales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mejores aplicaciones para aprender español

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.