Las graves consecuencias de la falta de sueño, a la luz en un nuevo estudio Es hasta ahora el estudio más exhaustivo acerca de los problemas que enfrentan las personas que no disfrutan de un sueño reparador By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se llevó a cabo un nuevo y profundo estudio en el laboratorio de Sleep and Learning en la Universidad de Michigan para ver cómo nos afecta la falta de sueño y en él se aseguran los graves efectos nocivos que este problema ocasiona en el ser humano. Image zoom Hasta ahora se pensaba que la atención cognitiva era el mayor de los problemas que la falta de sueño originaba. Tanto en el trabajo como en la vida, la falta de un descanso reparador resulta una auténtica lacra en la vida de los insomnes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El test se hizo con 138 personas, entre las que a 77 se les privó del sueño: "Nuestra investigación demuestra que el no dormir triplica las posibilidades de lapsos de atención, algo sorprendente" afirmó uno de los co-autores del estudio, Kimberley Fenn. "La gente que no duerme bien tiene que poner mucho cuidado en todo lo que hacen, no pueden confiarse en pensar que ellos no cometerán graves errores, como al estar manejando tras el volante… Porque son errores que pueden tener consecuencias muy graves". Image zoom Getty Images Cualquier persona que padezca de insomnio sabe que los efectos de la falta de sueño pueden causar mal humor, cansancio, falta de concentración o incluso ataques de ansiedad. Image zoom "Algunas personas llevan mejor que otras la falta de sueño en según que cosas rutinarias, por ejemplo, un doctor tomando las constantes vitales de un enfermo. Sin embargo, nuestro estudio sugiere que si el mismo doctor tiene que llevar a cabo una operación, lo que conlleva muchos más pasos, es un quehacer muy arriesgado para alguien que no durmió lo suficiente". Advertisement

Close Share options

Close View image Las graves consecuencias de la falta de sueño, a la luz en un nuevo estudio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.