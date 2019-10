Así es el hogar de Laura Bozzo: "En mi casa, ¿qué es lo que yo necesito? La foto de mis padres y cuadro de la Virgen de Guadalupe" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Detrás de la aguerrida mujer que vemos en la pantalla se esconde una Laura Bozzo sensible que le gusta vivir con sencillez, dedicada a sus dos hijas –Alejandra y Victoria– y defensora de los derechos de los inmigrantes y las mujeres maltratadas. ¡Así vive la señorita Laura! Detrás de la aguerrida mujer que vemos en la pantalla se esconde una Laura Bozzo sensible que le gusta vivir con sencillez, dedicada a sus dos hijas –Alejandra y Victoria– y defensora de los derechos de los inmigrantes y las mujeres maltratadas. ¡Así vive la señorita Laura! Empezar galería Bienvenidos a casa Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Laura Bozzo nos abrió en exclusiva las puertas de su casa en Ciudad de México: ¿nos acompañan? Advertisement Advertisement Vista espectacular Image zoom People en Español Bozzo vive en el barrio de Polanco de Ciudad de México. Su casa goza de una maravillosa vista que incluye el bello edificio del Museo Nacional de Antropología e Historia. Devota de la Virgen de Guadapule Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español La peruana tiene en su cuarto un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Debajo tiene todos los muñeco de peluche que le ha dado su hija menor, Alejandra. “Me levanto y lo primero que hago es darle gracias a Dios y al Virgen de Guadalupe por un día bueno por un día malo, por un día mas o menos por lo que sea, siempre, siempre, siempre es darle gracias a Dios”, dice la colaboradora de El gordo y la flaca (Univision). Advertisement Su refugio Image zoom People en Español Laura asegura que su casa es su refugio y no es una persona muy sociable. “Disfruto de mi espacio”, apunta. “Los inicios de semana voy a la basílica de Guadalupe y me siento porque es como mi psiquiatra. Me siento frente a la Virgen de Guadalupe y me recargo de muchísima energía”. Mujer activa Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Si alguien se preguntaba cómo es que Laura tiene un cuerpazo a sus 68 años, aquí tienen la respuesta. “Hago spinning, yoga”, confiesa Bozzo, quien tiene un cuarto destinado a ejercitarse. “A veces voy y hago pilates. Hago mucho ejercicio y esa es la base, dormir bien. Como alcachofa, aguacate y pescado esa es toda mi comida”. Mujer de hogar Image zoom People en Español “Me gusta mucho leer, me fascina la lectura”, revela. “No soy de salir, no me gustan las fiestas, no me gusta el desmadre como dicen aquí [en México]”. Advertisement Advertisement Advertisement Amante de la moda Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Laura Bozzo ama estar a la moda. En su apartamento tiene un extenso clóstet. “Si me compro algo para mí, yo tengo que darle algo mío a alguien. Las chicas que trabajan conmigo tienen carteras Louis Vuitton”, dice. Felicidad Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español “Las cosas importantes están adentro. Creo que proyectas afuera lo que tienes adentro”, resalta. “Si eres una persona que estás feliz contigo misma, lo vas a proyectar. ¿Qué es lo que me hace feliz conmigo misma? Saber que cada día yo hago algo por alguien”. Nada de lujos Image zoom People en Español A Laura Bozzo le gusta vivir con sencillez. “Soy una persona cero ostentación”, dice. “A mí los adornos y los grandes cuadros, valiosos y todo lo demás, no hacen nada, ni me hacen más, ni me hacen menos”. Advertisement Advertisement Advertisement Recuerdos Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español “En mi casa, ¿qué es lo que yo necesito? El cuadro de mi madre, la foto de mi madre y mi padre”, señala Laura. Sus compañeros en el hogar Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español “No hago fiestas enormes con gente e alta sociedad”, desvela la peruana, a quien le encanta tener velas en cada esquina de sus casa. “No no no. Los invitados de mis fiestas son mi empleados, el chofer, etc. Ellos comen en mi mesa”. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

