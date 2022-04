Las adorables mascotas de la cantante Elán: "a todos los siento como parte de mi familia" Rodeada de un perro, dos gatitos, vacas, gallinas y cerdos la cantante abre las puertas de su cabaña y explica cómo sus mascotas han sido su ancla en esta pandemia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elan con Pancho y Fifi. Mascotas - March 2022 Credit: Cortesía de Elán Tras decidir alejarse del mundanal ruido, la cantante mexicana Elán se estableció en una cabaña rodeada de animales –un perro, dos gatitos, vacas, gallinas y cerdos. "También hay alces y osos y miles de otras especies, pero esos andan libres por el bosque. A todos los menciono porque a todos los siento como parte de mi familia". Años antes de la pandemia, la cantante mexicana se adelantó al concepto del distanciamiento social y atravesando algún espejo mágico terminó refugiándose en un paraíso secreto al que llama Narnia y del que se niega a precisar su ubicación. "Mi sueño siempre fue encontrar un lugar en donde estar tranquila y alejada del caos. Viví muchos

años entre California y la Ciudad de México y llegó un punto en el que no podía enfocarme en componer nada ni tenía ganas de escribir, porque siempre había mucha distracción a mi alrededor". Elan con Pancho y Fifi. Mascotas - March 2022 Credit: Cortesía de Elán

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "También quería un poco de silencio después de tantos años de gira", prosigue la artista de 38 años. "Cuando encontré la casa de mis sueños, no me lo pensé dos veces". Paradójicamente, desde este remoto y misterioso paraje, Elán ha desarrollado una base de más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, que han descubierto su singular humor y sus peculiares mascotas. Una de las más simpáticas es Pancho (izq. con él y abajo con Fifi ), un gato scottish fold que se sienta en pose de Buda. "Lo hace desde que era bebé y, la verdad, desde la primera vez que lo vi me enamoré. Me sigue dando mucha risa", dice la influencer. "Creo que es típico de su raza, porque he visto otros que tienden a sentarse igual". Para Elán, quien sigue produciendo música, lo más importante a la hora de tener tantas mascotas es la limpieza. "Soy un poco clean freak y me gusta tener siempre todo lo más limpio posible", confiesa. "Limpiar seguido los espacios comunes de nuestras mascotas, al igual que los espacios que compartimos juntos, es clave", advierte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las adorables mascotas de la cantante Elán: "a todos los siento como parte de mi familia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.