Kathy Buccio te enseña a decorar tu mesa para las fiestas, ¡fácil y sin gastar mucho! La influencer y fashionista te explica paso a paso como poner una mesa regia para las fiestas, ¡mira! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las celebraciones de Día de Acción de Gracias, Navidad y año nuevo están a la vuelta de la esquina. Es momento para desacelerarnos, cocinar en casa y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Además de preparar deliciosas bebidas y platillos especiales de la época, es importante preparar una mesa regia para recibir a los invitados o consentir a nuestra familia. Y es posible lograrlo gracias a los tips que nos ofrece ahora Kathy Buccio. La experta en moda, escritora e influencer que tiene su base entre Miami y Nueva York trabaja también con los almacenes Burlington y ha seleccionando los artículos más increíbles para decorar a un módico precio todo el año. "Una de las tendencias más populares esta temporada es el brillo y los [colores metálicos]", indica la influencer y también mamá quien se declara "fan de las navidades". "No se puede olvidar los arreglos y adornos [que se colocan] mientras no invadan el espacio", añade. Mira arriba su video con un tutorial paso a paso. Kathy Buccio Credit: Cortesía: Kathy Buccio Kathy Buccio Credit: Cortesía Tierney Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí, la experta de sangre venezolana nos muestra cómo poner la mesa: desde su base (mantel, runner y mantelitos individuales) hasta sus toques finales, con velas y flores. ¡Felices fiestas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kathy Buccio te enseña a decorar tu mesa para las fiestas, ¡fácil y sin gastar mucho!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.