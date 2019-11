Book Corner presenta: La hija de la española En su segunda edición de Book Corner People en Español recomienda el libro "La hija de la española", de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo ¡Descúbrelo! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Bienvenidos a la segunda edición mensual de Book Corner, el club de libros de People en Español! En esta entrega -que también aparece en la edición impresa del mes de diciembre– recomendamos La hija de la española (Lumen) de la escritora Karina Sainz Borgo. Esta novela relata la historia de una mujer en la Venezuela actual que pierde a su madre y encuentra una inesperada escapatoria para dejar atrás su vida y el abismo en que ha descendido su país. La historia

Con el valor y el dolor necesarios para hablar de manera descarnada de su tierra natal, Karina Sainz Borgo cuenta en su primera novela, La hija de la española (Lumen), la triste degradación de Venezuela a través de una protagonista que busca huir de todo. Publicada en 23 países y editada también en inglés bajo el título It Would be Night in Caracas (HarperVia), el relato sigue con sorprendente —y a veces brutal detalle— la historia de Adelaida Falcón, quien ha perdido a su madre tras una lucha contra el cáncer en medio de las penurias del sistema sanitario venezolano. Tras un robo en su hogar, la protagonista hace un dramático descubrimiento: la muerte de su vecina le presenta una oportunidad. “Se encuentra un pasaporte español en la mesa y decide suplantarla porque se encuentra en un país donde ella no tiene absolutamente nada, le han quitado todo”, dice la autora de 37 años. Valiente

La también periodista que reside en Madrid desde hace más de diez años asegura que no tiene que pedir “permiso ni perdón” por escribir con crudeza sobre su país. “Sinceramente me importa un bledo si dicen que soy violenta”, advierte. Para encontrar las situaciones extremas que afrontan sus personajes, Sainz dice que solo tuvo que echar mano de su propia experiencia. “[El libro] tiene mucho mío. Tiene los olores de mi infancia”, explica la graduada de la Universidad Católica Andrés Bello. “La melancolía, que es muy mía, es extrañar, es describir la tierra. Nací en un país hermosísimo, pero tremendamente violento”. De actualidad

Autora de dos libros de no ficción, resalta que llevaba años escribiendo esta novela en su interior. "Me gustaría mucho que esta historia la leyera gente que ha perdido a su mamá…una casa, un hijo, una familia. Alguien que se sienta solo", expresa. "Es una gran carta hacia el amor, hacia los afectos, pero sobre todo hacia la pérdida". El libro ha sido reseñado en importantes publicaciones, como The New York Times: Image zoom Cortesía de la casa editorial CONOCE MÁS DE KARINA El primer libro que recuerdo… Danny, el campeón del mundo, de Roald Dahl. En mi mesita de noche tengo… Un libro de cuentos de un autor brasileño que se llama Geovani Martins. Y estoy leyendo La piel, de Curzio Malaparte. Lo que extraño más de Venezuela… El color de El Ávila, la montaña que preside la ciudad donde crecí. El libro al que siempre regreso… El Quijote, de Cervantes. Me parece un libro total, un libro que nos sobrepasa.

