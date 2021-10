Justin Baldoni te hará pensar, reír (y hasta llorar) con su nuevo libro Man Enough: Lo suficientemente hombre El actor estrella de la serie Jane The Virgin ofrece un relato impactante e íntimo basado en sus propias experiencias con cuestionamientos sobre la masculinidad en nuestros días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué es ser "lo suficientemente hombre? ¿Cómo se debe de comportar un varón desde chiquito? Esta y muchas otras interrogantes sobre la masculinidad en nuestros días quedan al descubierto en el nuevo libro del actor Justin Baldoni. Titulado en español Man Enough: Lo suficientemente hombre como desdefiní mi masculinidad (HarperCollins Español) el libro es un relato impactante e íntimo basado basado en las experiencias personales de su autor y en lo que él ha aprendido con el tiempo sobre las falsas nociones de lo que hace a un hombre verdaderamente hombre. "Estaba cansado de herir a la gente que amo, cansado de herirme a mí mismo", explica Baldoni a Book Corner de People en Español sobre una de las razones por las cuales escribió este libro que originalmente apareció bajo el título en inglés de Man Enough: Undefining my Masculinity. "Me di cuenta de que si era radicalmente honesto sobre lo que yo creo que son los problemas con la masculinidad, los que yo enfrenté, entonces todos podemos encontrar las selecciones". El libro tiene anécdotas impactantes de su autor quien habla de experiencias sexuales que lo dejaron devastado y sin saber a quién contarlas. O de la soledad de no poder hablar sobre sus sentimientos y sus cuestionamientos sobre el machismo y de la dura coraza que debe construir un hombre para reflejar que es hombre de verdad. ¡Mira la entrevista con Justin Baldoni arriba en el video! Justin Baldoni - Book Corner El libro lleva comentarios de Eugenio Derbez y Jaime Camil, amigos y colegas de Baldoni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

