El libro Latinitas de Juliet Menéndez rinde tributo a 40 destacadas hispanas, ¡mira qué lo inspiró! La profesora e ilustradora guatemalteca creó un bello libro que cuenta la historia de mujeres como Selena Quintanilla, Celia Cruz o la Juez Sonia Sotomayor como adorables niñitas, ¡tienes que verlo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo a tiempo para el Mes de la Historia de la Mujer, la profesora e ilustradora guatemalteca Juliet Alexandra Menendez lanza al mercado la edición en castellano de su libro Latinitas Celebrating 40 Big Dreamers (Godwin Books/Henry Holt). El libro retrata de la vida de 40 destacadas mujeres y apareció por primera vez en 2021 bajo la lengua inglesa. El libro retrata la vida de mujeres tan variadas como las cantantes Selena Quintanilla y Celia Cruz; la Juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, o la poetiza mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, retratándolas como adorables niñitas. Menéndez, quien reside actualmente en su natal Guatemala, cuenta que comenzó a escribir el libro en 2014 después de vivir una importante experiencia como profesora en el alto Manhattan de Nueva York. "Mis estudiantes venían de la República Dominicana, de México, de Puerto Rico", asegura Menéndez a Book Corner de People en Español. "Cuando pasaba por los pasillos notaba que los afiches eran de personajes como Benjamín Franklin, [Albert] Einstein y [Salvador] Dalí. Y me pregunté: '¿Cómo podría hacer para que estos afiches se vean como mis estudiantes? ¿Que [hay que hacer para que se] representen sus culturas, sus herencias y sus experiencias?'. Eso me llevó a empezar esta investigación en la historia Latinx". "Estaba encontrando muchas historias interesantes pero algo muy, muy importante faltaba ¡la historia de las mujeres!", prosigue la autora del libro que en inglés ha recibido excelentes críticas por la revista especializada Kirkus Reviews. "Si las encontraba aparecían como notas de pie de página en los márgenes y si algo llevó a sacar a la feminista dentro de mí fue eso. Así que decidí dedicar ese proyecto a las mujeres". ¡Mira la entrevista completa de Book Corner de People en Español con Juliet Menéndez en el video arriba! LATINITAS Cover Credit: Cortesía: Macmillan Children's Publishing Group Juliet Menéndez ha vivido en Nueva York, París y Guatemala. Según explica las ilustraciones de su libro fueron inspiradas por la cultura prehispánica y la obra del pintor guatemalteco Carlos Mérida. Juliet Menendez Credit: Cortesía: Macmillan Children's Publishing Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Latinitas es un libro de 120 páginas. Cada una de las 40 biografías aparecen a doble página, de un lado la ilustración de cada y del otro una pequeña biografía con su historia y hechos que pasaron en la niñez de cada personaje y que fue una influencias importante en su carrera, vida y obra. El libro ya está a la venta.

