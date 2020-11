Close

5 juegos familiares perfectos para el Día de Acción de Gracias Comparte con tus seres queridos risas, baile y mucha diversión con estos juegos familiares perfectos para la velada de Thanksgiving. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las fiestas de fin de año son la mejor excusa para reunirse con nuestros seres queridos y compartir momentos que dejan lindas memorias. El Día de Acción de Gracias es una de las fechas más esperadas por toda la familia y qué mejor que esta ocasión para disfrutar de una deliciosa cena, el brindis y un momento de agradecimiento. La magia de esta época está en compartir, agradecer y disfrutar de tiempo juntos en casa. Grandes y chicos tendrán la oportunidad de divertirse y conectarse como familia, creando memorias y momentos que recordarán para siempre. Las risas y una buena actitud serán tus mejores ingredientes. Y, ¿qué tal aprovechar la ocasión para convertir tu hogar en un espacio en el que grandes y chicos pasen una velada llena de diversión? Disfruta de un concierto familiar, baila tus canciones favoritas o simplemente recuerda momentos de infancia con estas opciones de juegos que prometen horas de diversión. Gracias a la tecnología y el mundo digital, hoy en día hay muchas opciones de entretenimiento sin que tengas la necesidad de salir de tu casa. Dale una mirada a estas cinco divertidas opciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Noche de Karaoke Image zoom Noche de Karaoke | Credit: Getty Images Crea un concierto con tus canciones favoritas desde la comodidad de tu hogar. Esta divertida opción te permitirá cantar y bailar en familia. Cada integrante podrá escoger su canción favorita y disfrutar de ella a todo pulmón. También pueden realizar dúos o hasta crear una banda familiar compartiendo algún clásico que todos disfruten. Hoy en día existen muchas aplicaciones que puedes descargar en tu dispositivo móvil, sin embargo, YouTube es una forma fácil y gratuita en donde puedes encontrar un sinnúmero de canciones con letras para ser visualizadas desde tu televisor. ¡1, 2, 3 a cantar! Un reto con un toque retro Image zoom Un reto retro | Credit: Getty Images ¿Qué tal darle un toque retro a la velada de Acción de Gracias? Durante los últimos años algunas de las consolas de videojuegos más reconocidas de los 80 y 90 han vuelto al mercado con versiones actualizadas. Sin duda alguna, una de las más populares entre los amantes de los videojuegos continúa siendo Nintendo Nes. La versión 2020 de esta consola de Nintendo trae algunos de los juegos más populares del siglo pasado como Super Mario Bros, Pac-Man, Donkey Kong, The Legend of Zelda o Ballon Fight, por mencionar algunos de los 30 juegos que vienen incluidos. ¡Esta será la mejor oportunidad de demostrarle a los más chicos de casa que eras una leyenda de los videojuegos! ¡Luces, cámara, charadas! Image zoom Charadas | Credit: Getty Images Charades se ha convertido en un clásico entre familiares y amigos. Este divertido juego pondrá a prueba las aptitudes actorales de grandes y chicos. Es un juego ideal para unir a la familia y para que todos en casa pasen un momento lleno de risas. Charades consiste en actuar y adivinar (durante un tiempo establecido) una palabra o frase que puede ser un libro, una profesión, una película, una telenovela, una canción o un personaje, entre otros. ¡Las opciones son ilimitadas y los participantes pueden crear sus propias reglas! Aunque entre tu familia pueden establecer sus categorías, una mejor opción es usar la aplicación gratuita de Charades, la cual te da acceso a diferentes opciones y sugerencias de los términos que se deben adivinar. Una batalla musical Image zoom Sillas musicales | Credit: Getty Images ¿Quién no ha jugado sillas musicales? Una batalla familiar en la que nadie parará de reír. No hay límite de edad para participar. El juego consiste en bailar alrededor de un círculo de sillas hasta que la música se detenga. El truco es poner una silla menos con respecto al número de participantes. Al detenerse la música, debes tratar de ganar un asiento. La persona que no consiga donde sentarse se quedará fuera. El juego se termina cuando queda una sola silla y una sola persona sentada en ella. Simple, musical y muy divertido. Este juego promete entretenimiento bailable y muchas sorpresas. Te recomendamos tener tu cámara fotográfica o celular a la mano para capturar los movimientos y reacciones de todos en casa. ¡Será inolvidable! ¡A bailar! Image zoom ¡A bailar! | Credit: Getty Images Just Dance es un reconocido videojuego que tiene la combinación perfecta: Música y baile. Si hay algo que nos guste más que estar en familia, es reírnos con nuestros seres queridos. Así que deja la pena y presume tus mejores movimientos de cadera. El juego consiste en seguir la coreografía de las canciones más exitosas del momento con pasos guiados y determinados. Es la versión moderna del afamado juego de los 90 Dance Revolution. Just Dance está disponible para las consolas de videojuegos más populares de la actualidad como Nintendo, PlayStation y Xbox. Prepárate para bailar, sudar y tal vez quemar esas calorías de más que ingeriste durante la cena de Acción de Gracias.

Close Share options

Close Close Login

Close View image 5 juegos familiares perfectos para el Día de Acción de Gracias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.