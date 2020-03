Cábala y Mahikari, dos disciplinas que han dado fuerza a Juan Manuel Cortés El conductor de Suelta la sopa (Telemundo), Juan Manuel Cortés habla de las discplinas espirituales que lo han ayudado a superar sus enfermedades By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde hace cinco años que se le diagnosticó Linfoma de Hodgkin, Juan Manuel Cortés ha pasado numerosas veces por el hospital. Después de todo eso, si alguien se pregunta qué es lo que hace que el artista presuma siempre una sonrisa, aquí está la respuesta. “Llevo muchos años estudiando la cábala”, confiesa el conductor de Suelta la sopa (Telemundo), a quien se le diagnosticó un cáncer del sistema linfático en el 2015 y el pasado enero se le extirpó un tumor benigno de 7 × 7 pulgadas. Image zoom “Detrás de cada desafío siempre hay una bendición oculta. Tanta gente oró por mí cuando tuve cáncer que gracias a Dios fue un proceso [de sanación] rápido y con esta operación también”. Su madre Gloria Montañés también puso su granito de arena. “Mi mamá practica mahikari, disciplina japonesa que tiene que ver con crear luz. Me ha dado luz [con las manos] todos los días”, revela el colombiano. “Un desafío se puede enfrentar con mente positiva. Lejos de tener miedos y preocupaciones, que lo único que hacen es alejarte de la luz, hay que tener certeza de que Dios quiere lo mejor para [ti]”. Advertisement

Cábala y Mahikari, dos disciplinas que han dado fuerza a Juan Manuel Cortés

