José Ignacio Valenzuela Güiraldes El Chascas presenta su nueva novela Gente como yo "Es una historia muy moderna super contemporánea que habla sobre las familias diversas", afirma el autor y guionista chileno, autor de la exitosa serie ¿Quién mató a Sara?, de Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ignacio Valenzuela Güiraldes —como conocido como "El Chascas", por su cabello rizado—se ha destacado en la pantalla chica por escribir el guión de telenovelas y melodramas apasionantes llenos de situaciones inesperadas y personajes de muchos matices. Entre dichos éxitos se cuentan más de una decena de producciones entre las que se incluyen Amor a domicilio, Santa diabla, Mar paraíso, y más recientemente la muy exitosa ¿Quién mató a Sara?, de Netflix. En el mundo de la literatura el autor chileno también ha creado un universo propio con más de 15 libros en su haber, incluyendo novela infantil y juvenil. En su nueva entrega literaria, titulada Gente como yo (Suma de letras) el autor relata la historia de Jimmy y Mauricio, una pareja gay que busca por cielo mar y tierra realizar su anhelo de convertirse en padres. "Es una historia complicada, difícil que dos hombres llevan adelante, es una pareja consolidad de llevan mas de 10 años de relación, están casados y como en todas la parejas hacen la clásica pregunta: '¿Vamos a ser padres o no?'", explica el autor a Book Corner de People en Español. "Estos dos hombres decidan abrir esa puerta en esta relación y cuando esa puerta se abre lo que ellos pensaron que iba a ser un recorrido lleno de alegría, de ilusión de entusiasmo y de unión familiar", prosigue. "Y termina siendo un laberinto de complicaciones de prejuicios de homofobia [en] donde la pareja misma se pone a prueba y donde las cosas no siempre salen como ellos piensan que va a salir. Es una historia muy moderna super contemporánea que habla sobre las familias diversas. Gente como yo Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi marido [y yo] estamos juntos desde hace 20 años y pasamos por un proceso similar", explica el escritor sobre la historia que inspiró esta novela. "Allá por 2013-2014 que se aprobó el matrimonio igualitario en estados unidos decidimos casarnos y empezar un proceso de adopción y al igual que ellos ese recorrido estuvo plagado de situaciones conflictivas complicadas, dramáticas", afirma. "No es un libro autobiográfico no tiene nada que ver con lo que mi marido y yo vivimos pero usé sus estados de ánimo, sus emociones", finaliza el escritor. "Los usé como materia prima para inventar esta gran ficción que es el libro". ¡Gente como yo, de José Ignacio Valenzuela Güiraldes (Suma de Letras), ISBN | ya está a la venta!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image José Ignacio Valenzuela Güiraldes El Chascas presenta su nueva novela Gente como yo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.