Los tips de Jorge Lozano para ayudarte a encontrar a tu media naranja ¿Quieres encontrar pareja pero no sabes ni por dónde comenzar? ¡Ojo a los consejos de este conferencista y motivador mexicano que te pondrán en marcha! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar pareja es una delicada danza que implica buscar por todas partes a esa persona ideal que no sólo haga latir tu corazón con fuerza, sino que tenga madera de pareja estable y sólida. Complicaciones de la vida moderna y el advenimiento de la pandemia de COVID-19 han complicado aún esa búsqueda de la media naranja que complemente y endulce tu vida. ¡Mira aquí los consejos que el autor, conferencista y experto en temas del corazoncito Jorge Lozano H comparte en exclusiva con los lectores de People en Español! Perderle el miedo al amor. "Para encontrar a tu alma gemela hay que estar dispuesto o dispuesta a encontrar variedad", asegura el conferencista nacido en Monterrey, México. "Hacer cosas que no habías intentado, solo así vas a encontrar a personas que te complementen en lo que estás buscando. No tengas miedos a usar apps"Antes el 60% por ciento de las parejas se conocían online. El día de hoy, más del 75% se conocen en parejas o en dating apps", asegura Lozano, quien se ha asociado con la aplicación Chispa para latinos y latinas milennials y solteros en Estados Unidos. "[Las] aplicaciones no es lo del futuro. Es lo de hoy, es lo de a, no hay otras maneras en estos tiempos para conocer gente interesante, definitivamente lo recomiendo. Disminuyes el margen de error. Al app le dices qué religión profesas, que quieres gente que vive cerca, etc.". Qué hacer en la primera cita Una cosa en que se tienen que fijar. Sobre todo, en la primera cita fíjate cómo es con el personal que te aviente. Si tú notas que la persona con la que saliste es despectiva, es altanera [entonces] no sé qué estás haciendo todavía ahí en esa cita. Cuando vayas a salir por primera vez y tienes intereses románticos no invites a esa persona a una cena producida. Invítalo a tus vueltas del día al día. Que te acompañe a pagar tus cuentas, a hacer la compra. En la primera salida una persona se enamora de lo real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Lozano nació en México y es nuevo portavoz del app de citas Chispa. Ha dado charlas en TED Talks y en redes encabeza la popular serie La revancha.

