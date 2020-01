Jesús Moré: ¡10 tips para un cuerpo 10! El actor mexicano nos cuenta cómo mantiene ese cuerpo tan espectacular a base de una alimentación precisa y un tipo de ejercicio acorde con su metabolismo. ¿Necesitas inspiración? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Se acuerdan de cómo era eso de comer y no engordar…?. ¡Nosotros tampoco! Pero aunque la mayoría de los humanos no tienen demasiada facilidad para perder peso, hay un gran número de personas cuya delgadez es constante y jamás tienen que preocuparse de su volumen. Ese es el caso del actor Jesús Moré, quien interpretó a Omar Terán, “el presidente” en la popular serie “El Señor de los Cielos”. ¡La lotería genética le bendijo más allá de la báscula! Image zoom “Al revés que mucha gente, yo tiendo a ser muy delgado y a perder peso constantemente”, afirma rotundo el actor mexicano. “Mi lucha diaria es para ganar peso de manera saludable e incrementar la masa muscular, ya que tengo un metabolismo muy acelerado. A nosotros se nos conoce como hardgainers”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Pese a su veloz metabolismo, Jesús Moré tiene unos músculos de infarto, como pueden observar sus fans en las redes, donde suele aparecer de vez en cuando haciendo ejercicio, mostrando su marcado abdomen y unos brazos que ya los quisiera para si el mismísimo Popeye. Image zoom “Muchos me preguntan cómo le hago para mantener mi masa muscular y marcarme y lo primero que les digo es que vayan antes que nada con un nutricionista experto, porque cada cuerpo y cada organismo es diferente”, aconseja Jesús. Por si tú, como él, estás bendecido por la genética, le preguntamos: ¿Cómo puede una persona muy flaca lograr un cuerpo tan musculoso? Estos son los 10 tips de Jesús Moré para tener un cuerpo diez. 1- Lo ideal es hacer más número de comidas al día e incluir en ellas grasas buenas y carbohidratos, lo cuál no significa atascarse todo el día de pizzas y hamburguesas. Image zoom 2- Al despertar, empiezo el día con un batido de leche de almendras y frutos del bosque, una cucharada grande de espirulina (gran nutriente y proteína vegetal para enriquecer el organismo, fortalecer y depurar) acompañado de un sobrecito de estevia. 3- Media hora más tarde, desayuno unos huevos hechos al gusto que consisten en cuatro claras y un huevo entero, al que les puedo agregar jamón o tocino de pavo, champiñones y brócoli, acompañado de rodajas de aguacate y una pieza de pan integral o dos tortillas de maíz. Image zoom 4- A la hora de las comidas, incluyo siempre más de 300 gramos de proteína, ya sea pollo o pescado. La carne roja, solo una vez por semana. Y para mí es importante acompañarlo de pastas integrales, arroz , frijoles o lentejas, vegetales verdes como el brócoli y las espinacas. 5- Para la gente con un metabolismo similar al mío, un tip buenísimo es comer a diario o tres veces a la semana el camote o sweet potato. Ayuda mucho a incrementar el peso de forma saludable, igual que las grasas buenas del aguacate. Image zoom 6- Entre las tres comidas tradicionales, siempre cargo con un shaker de proteína alto en carbohidratos y me funcionan las que están hechas a base de albúmina de huevo y de suero de leche, alternándolas. 7- Entre el almuerzo y la cena, tomo otro batido de proteína que puede ir acompañado esta vez de leche de almendra o coco, con almendras y avena incorporados, ya sea antes o después de entrenar. Image zoom 8- Para la cena, normalmente alterno cada día entre dos opciones: la primera, dos latas de atún, acompañadas otra vez vegetales verdes, aguacate, mayonesa light , limón, aceite de olivo, soya , limón, sal y pimienta al gusto, acompañadas con dos piezas de tostadas horneadas de maíz; la segunda opción son tres quesadillas con tortilla de maíz, queso panela y pavo, acompañadas de aguacate. 9- ¡Nos preguntamos si el presidente nunca se da un capricho en la alimentación! “Sí, por supuesto. Los fines de semana soy más libre de comer lo que se me antoja, tratando de guardar un balance, y los domingos me dejo ir con pizzas, tacos , hamburguesas y helados, que me encantan”. Image zoom 10- Y su último tip para los flaquitos como él: “Respecto al ejercicio, a lo que sí nos toca apretarle a nosotros es a las pesas. Lo que recomiendo son menos repeticiones, pero con más peso mediante ejercicios concentrados”. Para mantener ese cuerpo diez, Jesús Moré nos asegura que hace pesas mínimo cinco veces por semana, su ejercicio cardio ideal es nadar un par de veces por semana y le encanta hacer hike en las montañas de Los Ángeles o hacer barra en las playas de Santa Mónica y Venice Beach. Image zoom Y para terminar, nos asegura hablando de su facilidad para mantenerse flaco: “Ciertas personas nos envidian por ser así, pero tampoco es fácil, también nos cuesta mantenernos, haciéndolo de manera correcta y saludable, ya que la mayoría de las dietas son para enflacar”. ¡No te quejes, Jesús Moré! Y continúa esa excelente forma de nutrirte y ejercitarte, que a tus fans les gusta alimentarse de taquito de ojo, como se dice en México, al verte tan fantástico en tus redes. ¡Gracias por conversar en exclusiva con nosotros! Advertisement

Close Share options

Close View image Jesús Moré: ¡10 tips para un cuerpo 10!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.