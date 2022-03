Jeanine Cummins presenta la nueva edición de American Dirt y afirma: "Estoy muy orgullosa de mi herencia puertorriqueña" A dos años de la enorme controversia que despertó esta exitosa novela, su autora habla en exclusiva con Book Corner de People en Español reafirmando su orgullo como latina y las razones por las que escribió el libro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de febrero salió al mercado la nueva edición en pasta blanda de la novela best seller American Dirt, de la Jeanine Cummins. Al día de hoy, la novela ha vendido más de dos millones de copias desde su lanzamiento original en inglés y castellano en 2020. Desde antes de su publicación, la novela causó hizo noticia ante la guerra que se desató para que su autora firmara derechos con una editorial. Posteriormente, celebridades como Oprah Winfrey o Salma Hayek comenzaron a recomendar el libro y publicaciones especializadas como la prestigiada Kirkus Reviews urgían a los lectores a adquirir la novela calificándola de "profundamente humana". Pero la historia despertó una enorme controversia, especialmente entre la comunidad chicana, acusando a Cummins —cuya abuela es puertorriqueña— de apropiación cultural. A pesar de la controversias el apasionante relato de suspenso ha seguido ganando lectores. La historia comienza cuando ocurre una sangrienta masacre durante la fiesta de una quinceañera en el puerto de Acapulco en México. Sus dos sobrevivientes son Lydia y su hijo Luca, quienes a partir de entonces emprenden la huída hacia Estados Unidos buscando refugio de los sicarios que dieron muerte a su familia. "Parte del problema respecto a la forma en que el libro fue percibido al momento de su publicación fue que en 2015 yo escribí un ensayo donde reconozco que soy de raza blanca", explica Cummins en exclusiva a Book Corner de People en Español. "Escribí ese ensayo sobre justicia racial y en el contexto de dicho ensayo sobre las experiencias de mi familia con el sistema penal de este país era importante en ese ensayo reconocer que soy blanca". "Estoy muy orgullosa de mi herencia puertorriqueña", prosigue la autora nacida en Rota, España. "Siempre me he identificado como latina. De hecho siempre he dicho que soy puertorriqueña e irlandesa. Así que fue estremecedor que esta línea que escribí hace siete años se extrajo del ensayo, se sacó de contexto y se usó para afirmar que yo estaba descubriendo mi herencia puertorriqueña y de pronto la estaba transfiriendo a los migrantes mexicanos". "Siendo puertorriqueña no me hace una migrante mexicana", afirma Cummins para zanjar las dudas al respecto. "Pero nunca entendí porqué esto se convirtió en la parte central de la conversación. Mi identidad racial no tiene nada que ver con mi capacidad para escribir una novela: escribí la novela porque me importa mucho el tema". Oprah Winfrey (izq.) con la autora Jeanine Cummins (a su izquierda), recomendando American Dirt/ Tierra Americana en la cadena CBS: Oprah Winfrey CBS This Morning Credit: Getty Images La nueva edición al castellano en tapa blanda de American Dirt/ Tierra Americana ya está a la venta. american dirt Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para promover esta nueva edición el aclamado escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga se unió a la autora en una íntima charla transmitida a un selecto grupo de lectores por video. El nominado al Oscar por el guión de Babel (2006) y ganador a la Palma de Oro por Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005) había manifestado ya su admiración por la novela y esta fue la oportunidad ideal para expresarse al respecto. "Esto de la apropiación cultural y la cancelación me parece horrible", afirma a People en Español el escritor mexicano Guillermo Arriaga. "Yo sí aplaudo que Jeanine [haga el libro]; hay cierta generosidad en venir a hablar del país de otra persona. [Ella] vino a México y se metió a hablar con los migrantes y demás; ella no nos humilla, no está haciendo una degradación de México". "Varias de las obras maestras de la literatura mundial están escritas por extranjeros [en México]", prosigue se hizo acreedor al premio Alfaguara 2020 por la novela Salvar el fuego (Alfaguara). "El poder y la gloria, de Graham Greene; y Bajo el volcán, de Malcolm Lowry....esos dos [libros]: ¿los vamos a descalificar porque son ingleses hablando de México? Obviamente, no".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jeanine Cummins presenta la nueva edición de American Dirt y afirma: "Estoy muy orgullosa de mi herencia puertorriqueña"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.