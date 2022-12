Jane Santos habla sobre doblar la voz de Michelle Obama en su nuevo libro: "[Lo[ hicimos con muchísimo amor, con muchísimo respeto" La actriz dominicana de doblaje vuelve a prestar su voz a la exprimera dama en la versión auditiva de Con luz propia. En exclusiva nos habla de el privilegio de realizar este proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de noviembre apareció a la venta el nuevo libro de Michelle Obama titulado The Light We Carry (Penguin Random House). En la esperada publicación —que en español lleva el título Con luz propia (Plaza & Janés)— la exprimera dama estadounidense desnuda su alma recordando momentos que marcaron su vida dentro y fuera de la Casa Blanca al lado de su marido, el expresidente Barack Obama y sus hijas Sasha y Malia Obama. A través de dicho libro Obama brinda consejos sobre cómo mantener el balance en un mundo cambiante y a veces aterrador. Lógicamente el libro se ha disparado en ventas convirtiéndose en un bestseller casi instantáneo y ya circula su versión en audiolibro tanto en inglés como en español. En la lengua castellana el honor de doblar la voz de Obama ha caído una vez más en la actriz domincana Jane Santos, quien también prestó su voz en el audiolibro del libro Becoming: A Guided Journal For Discovering Your Voice. "Es una gran responsabilidad", afirma Santos a Book Corner de People en Español. "Porque es una de las mujeres más admiradas de los últimos tiempos". "El mensaje que ella transmite lo hemos cuidado [mucho]", explica la dominicana sobre el proceso de darle voz en español a una mujer de tal relevancia. "[Lo[ hicimos con muchísimo amor, con muchísimo respeto". Jane Santos ha prestado su voz a personalidades como la vicepresidenta Kamala Harris, la filántropa Melinda Gates, y los escritores Stephen King e Isabel Allende. Actualmente trabaja en obras de Toni Morrison. Esta es la segunda ocasión en que das voz a la exprimera dama Michelle Obama. Jane Santos voz audiolibro Michelle Obama The Light we Carry Credit: Cortesía Alberto Santillana "Admiro su tenacidad, admiro su disciplina, es una mujer con la que uno se puede identificar", explica Santos, sobre las cualidades de Michelle Obama que a ella le inspiran. Michelle Obama en noviembre del 2018 firmando copias de su bestseller Becoming. Michelle Obama Holds First Book Signing In Her Hometown Of Chicago Credit: Getty Images ¡Mira arriba la entrevista completa con la actriz Jane Santos para Book Corner de People en Español! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con luz propia, de la exprimera dama Michelle Obama (ISBN-1644737442) ¡ya está a la venta!

