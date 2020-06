J Balvin: "La meditación me salvó la vida" En un ensayo exclusivo, la superestrella del reguetón escribe sobre cómo la meditación lo ayudó a tomar el control de su salud mental. Por Redacción People en Español Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir J Balvin es un ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy detrás de éxitos como "Mi Gente", "Ahora" y "Ay Vamos". Su último álbum, Colores, debutó en marzo y alcanzó el número dos en la lista de los mejores álbumes latinos de Billboard. Aquí, en un ensayo especial, escribe sobre cómo la meditación lo ayudó a dominar su salud mental. Es curioso, hay muchas cosas en la vida que no dudamos en decir que son universales. Los deportes son universales. El amor es universal. Y puedes confiar en este chico de Colombia que quiso hacer su sueño realidad: la música es universal. Aun cuando cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias personales con estas cosas, todos somos parte también de una experiencia colectiva mayor. Hay un tejido que nos une. Hay algo compartido. Esto me parece hermoso y muy importante. Sin embargo, existen otras cosas que también son universales y, por desgracia, no hablamos de ellas con tanta frecuencia. Tal vez no son tan evidentes. Pero son igual de importantes. Una de ellas es la salud mental. Lo que hace que la salud mental sea universal es que no discrimina. A la salud mental no le importa tu edad, tu raza ni tus antecedentes; no le importa nada de eso. No le importa cómo te ves ni con quién estás saliendo ni cuándo dinero tienes en el banco. Por supuesto es diferente para cada uno de nosotros. Pero nos afecta a todos. A decir verdad, cualquiera puede tener problemas de salud mental. Y, sin embargo, no todos están dispuestos a aceptarlo. Yo lo sé en carne propia porque lo he vivido. Primero, porque dado que soy un artista que ha tenido éxito, nadie cree que pueda tener ansiedad. Pero he luchado contra la ansiedad. Y, además, debido a que soy de origen latino, sé que en mi comunidad el bienestar mental puede ser estigmatizado hasta cierto punto. Muchos hombres latinos no quieren hablar sobre depresión, porque temen que eso les reste masculinidad o piensan que después de eso se les verá como el loco. Sin embargo, no dudo en decir que he estado deprimido. En mi caso, he abordado la salud mental de distintas maneras. He ido a consultas médicas. He tomado medicamentos. Todo eso es básico. Pero hay otro método que ha sido todo para mí, y que es la razón por la cual estoy escribiendo esto, la meditación. Creo que la meditación es uno de los primeros pasos clave para lograr el bienestar mental y espiritual. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos es el paso más natural. La meditación tiene que ver con abrir la mente a la conciencia personal. Tiene que ver con entender que tu mente no solo es una idea: es algo vivo y que respira, algo que necesita cuidado y protección. La meditación es un acto de higiene mental. Y la meditación es algo que —siempre que tenga esta plataforma extensa— quiero ayudar a promover en el mundo. Image zoom Courtesy Chopra Meditation Por eso me asocié con Chopra para lanzar una experiencia de meditación GRATUITA de 21 días, que guiaremos Deepak Chopra, un pionero del bienestar espiritual, y yo. Se centra en algunos conceptos cruciales: resiliencia, sanación y lo que significa crear una nueva versión de nuestras vidas. Espero que, con esta experiencia, muchas más personas exploren la meditación, y empiecen a dejar que la atención plena ocupe un lugar en sus vidas diarias. Creo que, si podemos hacer que nuestro mundo colectivo esté un poco más en sintonía con nuestra salud mental, entonces esta asociación habrá sido un gran éxito. Entonces verdaderamente estaremos pensando en ese nivel universal. Repito, lo universal también es personal. Y para mí, esto es personal. Por eso, en muchos sentidos, la persona a la que más busco llegar con este programa es una versión pasada de mí mismo. Busco llegar a las personas que piensan que la meditación nunca podría ser para alguien como ellos, o para una comunidad como la suya. Y esto es en especial cierto para este momento que estamos experimentando: donde el dinero es tan escaso para muchos; la salud es una interrogante a nivel mundial y la lucha por la justicia racial es más urgente que nunca. Nuestros hermanos y hermanas de color están luchando para tener representación y ser escuchados, y están luchando por sus vidas. Yo estoy con ellos. Cuando nuestro mundo es un caos, a menudo, nuestro bienestar mental es una de las primeras cosas que descuidamos y no debería ser así. De hecho, es en tiempos como estos en los que la atención plena puede ayudarnos más. Por eso ya no es suficiente tener un producto que sea para todos, el acceso tiene que ser para todos también. Y es por esto que estoy orgulloso de decirles: “Renuévate” no solo será gratis, sino que también será la primera asociación bilingüe de Chopra. Incluso el simple hecho de escribir eso me emociona. Me encanta pensar en ello. Millones de personas en todo el mundo... ahora pueden abrir sus mentes, sus cuerpos, sus espíritus en español. Ahora pueden ser parte de ese tejido que nos une. Ahora podrán encontrar ese algo que compartimos. Solo soy un chico de Colombia que quiso hacer su sueño realidad y la meditación me salvó la vida. ¡Imagínate lo que puede hacer por ti!

