Si buscas paz para tu corazón, esto es lo que recomienda Ismael Cala ¡Feliz martes!

El cubano Ismael Cala está de estreno con Escala meditando, una aplicación de meditación y crecimiento personal.

"No es fácil hablar de uno mismo. Si miro hacia atrás, veo a un muchacho tímido, víctima de bullying y marcado por la fatídica herencia familiar de la esquizofrenia", recuerda Cala.

"Pero también veo a ese muchacho imponerse a las adversidades, empezar a gestionar mejor sus emociones, abrir su mente al desarrollo personal y crecer como ser humano", dice. "A todo eso hay que sumarle pasión, paciencia y perseverancia".

"El miedo ni siquiera es malo en sí mismo. Gracias al miedo sobrevivimos a algunos peligros", asegura Cala. "El problema es cómo se gestiona el miedo. Yo lo uso para avanzar. Si el miedo te paraliza, entonces hay un problema".

"La verdad es que no ando arrepintiéndome de las cosas, porque tengo bastante resueltos los problemas con el pasado", dice.

"[Al] pasado voy solo a aprender, no a luchar. Así que todo lo pasado, incluso lo malo, forma parte de mi ser, de mi experiencia vital. Si cometo un error, no tengo problemas en pedir perdón".

"Estoy en un momento espectacular. Ahora mismo estoy estrenando la app Escala meditando, que es uno de mis grandes sueños realizados. Es una aplicación de meditación, crecimiento personal y mindfulness, totalmente en español", dice el cubano.

"Ahora tengo la oportunidad de guiar meditaciones para que las personas alcancen su máximo potencial y el equilibrio entre cuerpo y mente, además de impulsarles a superar dolencias físicas y emocionales", adelanta Cala. "Cuenta con dos categorías: Construyendo Bienestar y Equilibrio Consciente, y también contiene meditaciones gratuitas. Está disponible para Android y iOS".

"Ahora estoy complementando mis conferencias, viajes de conciencia y eventos con el nuevo show de televisión en MegaTV, para Estados Unidos y Puerto Rico, y en VePlus para toda América Latina", cuenta.

"Quiero que los programas escolares de todo el continente tengan asignaturas relacionadas con la inteligencia emocional", finaliza.

