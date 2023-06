Isabel Allende sobre su nuevo libro El viento conoce mi nombre: "[ Es] una historia de coraje y bondad" La autora en lengua española más leída del mundo regresa con una apasionante historia sobre dos personajes apasionantes cuyos mundos chocan cambiando su destino irremediablemente.. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabel Allende Credit: © Lory Barra A sus 80 años la escritora Isabel Allende se encuentra más activa que nunca. Autora de clásicos mundiales de la literatura entre los que se cuentan La casa de los espíritus, Eva Luna y Mujeres del alma mía, la aclamada autora regresa con El viento conoce mi nombre (Ballantine). Esta apasionante novela cuenta la historia da inicio en plena Segunda Guerra Mundial cuando Samuel Ad­ler, un niño judío austriaco de seis años, es enviado por su madre a Inglaterra a través del programa Kindertransport, que salvó a miles de niños durante el Holocausto. Ocho décadas después su destino se entrelaza con el de Anita Díaz, una niñita ciega nacida en El Salvador que huye con su madre hacia Estados Unidos escapando de una masacre ocurrida en el poblado de El Mozote, un hecho real ocurrido en 1981. Su llegada interrumpe la apacible vida de Samuel y remueve muchas cosas de su pasado. Es una novela que habla de la increíble resiliencia de los niños ante la adversidad, los horrores de la guerra y la persecución y el indomable espíritu humano. "Este libro empezó con la política [del expresidente] Donald Trump de separar a las familias. Cuando en el 2018 salió en la prensa y en todos lados que estaba separando a las familias [que] le quitaban los bebés de los brazos a las mamás y aparecieron esas fotografías terribles con los niños en jaulas", explica la autora en entrevista exclusiva con Book Corner de People en Español. " Isabel Allende El viento conoce mi nombre Credit: Cortesía Ballantine/ Penguin Random House "Esta novela cuenta una historia trágica, pero la he narrado con alegría, porque es también una historia de coraje y bondad. Fue inspirada por las maravillosas personas que trabajan por aliviar el dolor de los menos afortunados". Isabel Allende "Mi fundación trabaja con refugiados y con inmigrantes", prosigue. "Entonces rápidamente nos pusimos en contacto con la gente con la que trabajamos y ahí me empecé a enterar de los casos". "[Samuel] vive con un hoyo en el corazón y traumatizado toda su vida", afirma la escritora sobe la trama "Viene la pandemia, el hombre tiene 86 años está encerrado en su casa con una señora de El Salvador que es su mucama tiene [y] primera vez abre su corazón para aceptar a esta niña". Isabel Allende Credit: © Lory Barra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La novela llegó al mercado el pasado 6 de junio e hizo su debut simultáneo en España, Estados Unidos y América Latina simultáneamente en formato impreso, digital y audiolibro. El viento conoce mi nombre (Ballantine), de Isabel allende- ISBN: 9781644738313 ¡ya está a la venta!

