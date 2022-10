Interpretación de un sueño erótico: ¿Qué significa soñar con una persona del mismo sexo? Sueños existen de todo tipo, con diferentes personas, hechos y situaciones; las posibilidades son infinitas. Pero, ¿qué significado tiene cuando sueñas algo erótico con una persona de tu mismo sexo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque existen muchos símbolos universales que se han generalizado y que hacen posible su interpretación, no todos los sueños quieren decir lo mismo, pues cada persona es un mundo diferente. Los sexuales o eróticos no deben interpretarse siempre como expresiones literales de deseo sexual. Simplemente se deben tener en cuenta como parte del contenido de nuestras necesidades y pensamientos, pero se les debe dar mucha importancia cuando se sueña con alguien del mismo sexo. Algunos sueños eróticos pueden ser una manifestación de los deseos y las fantasías reprimidas -generalmente por la sociedad-, en muchos otros momentos son la acumulación de una gran cantidad de energía afectiva como carencias, miedos o vivencias inconscientes, que siempre el que sueña busca o intenta satisfacer y que determinan lo que se elabora al dormir. Mujer dormida Mujer dormida | Credit: Getty Images Existen muchos sueños eróticos con diferentes personas y en situaciones diversas. ¿Con otra persona del mismo sexo? En la mayoría de los casos no tiene ninguna relación con la homosexualidad. Podría relacionarse con la rivalidad, con el deseo de dominio o de estar por encima de la protagonista del sueño, bien sea en el campo laboral, en el social o en el del amor.. En todo caso, hay que tener en cuenta que los sueños suelen ser una expresión de deseos, conscientes o inconscientes, reprimidos o a punto de liberarse y no necesariamente de índole sexual. Ponerles atención a las imágenes en cada caso e incluso escribirlos puede ayudarte a interpretarlos, pues sólo tú conoces los detalles de tu vida. Su significado te podría llegar a la mente en el momento que lo necesites. Además, aquí te compartimos algunos de los sueños eróticos más comunes y su significado: 1- Desnudez: ¿Cuántas veces has soñado que te encuentras desnuda en medio de mucha gente? ¿O que simplemente estás desnuda y no sabes por qué? Sea sola o acompañada… Si esto te ocurre en un lugar donde deberías estar vestida, significa que debes liberarte porque tu sexualidad está encorsetada. 2- Relaciones homosexuales: Si eres heterosexual pero alguna vez has tenido un sueño erótico con personas de tu mismo sexo, no significa que también seas gay o lesbiana. Uno de sus significados puede estar cercano a la admiración que sientes por esa persona. Ocurre lo mismo cuando sueñas que te acuestas con tu actor favorito. No se trata tanto de la atracción física que puedas tener por él, sino más bien de la admiración que le profesas. 3- Sexo oral: Si sueñas que practicas sexo oral, está relacionado con la comunicación y la necesidad de llevarlo a cabo de una manera más abierta y sin tantas barreras. 4- Ser infiel: Si sueñas que eres infiel a tu pareja, puede que te sientas culpable con ella en la vida real. No tiene por qué significar que le hayas sido infiel de verdad, pero hay alguna actuación tuya con la que desde luego no estás contenta (puede ser un simple flirteo con otro hombre). 5- Sexo en medios de transporte: Si sueñas con tu pareja manteniendo sexo en un medio de transporte, significa que estás contenta con el rumbo de tu relación; pero ojo, si ese medio de transporte tiene algún problema durante el acto sexual, entonces es que tienes dudas sobre tu relación.

