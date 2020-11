Close

Los más divertidos y creativos regalos navideños bilingües para niños de raíces hispanas Por Cynthia DeSaint Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Llega la Navidad y el momento esperado por todos los niños: ¡abrir los regalos debajo del arbolito que les trajo Papá Noel! Por eso, esta es la oportunidad perfecta para que los padres hispanos les regalen a sus hijos juguetes o juegos que los incentiven a aprender español o fomenten el orgullo de ser de raíces latinas. A continuación, encontrarás una selección variada para diferentes edades. Empezar galería Una Barbie “a la mexicana” Vistiendo un bello vestido bordado, con la carita pintada y adornada con mariposas, la Barbie del Día de los Muertos de la colección de Mattel es un lindo regalo para las niñas de todas las edades, que además les servirá para aprender sobre esta tradición mexicana. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Un juguete con un toque andino Image zoom Credit: Amazon Con el juego Hackin’n Packin’n Alpaca de Mattel, los pequeños se divertirán balanceando la colorida carga en la espalda de la alpaca antes de que el tiempo asignado se cumpla y escupa un chorro de agua. Ideal para niños de 5 años en adelante. 2 de 8 Applications Ver Todo Una granja, dos idiomas Los niños disfrutarán al máximo con el Farm Bilingual Spanish Set, de Kaspi Land, un juego que trae cinco animalitos de madera hechos a mano y sus respectivas tarjetas de identificación. Las simpáticas descripciones sirven de clave para que ellos aprendan sus nombres en español, estimulando la concentración y las habilidades cognitivas. Para peques de cuatro años en adelante. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Una tableta inteligente y divertida Image zoom Credit: Amazon Equipada con más de treinta teclas para aprender palabras, números y rimas infantiles, la tableta Smart Play Pad, de Ingenio, captará la atención de los niños, haciendo del aprendizaje un juego entretenido y creativo. Apropiada para niños de 2 años en adelante. 4 de 8 Applications Ver Todo Un mundo mágico Image zoom Credit: Amazon Laugh & Learn Greetings Globe, de Fisher Price, les permitirá explorar el mundo con un llamativo globo terráqueo giratorio, al mismo tiempo que aprenden a cantar en español y en otros idiomas. Para peques de 18 a 36 meses. 5 de 8 Applications Ver Todo ¡A romper la piñata! Image zoom Credit: Amazon Infaltable en las fiestas de cumpleaños, ahora los niños podrán jugar con sus amiguitos una y otra vez con la Pop! Pop! Piñata, de Hasbro. Basta con rellenarla con las sorpresas y presionar el botón de party. Cuando “explote”, ¡todos correrán a recoger las jugosas ganancias! Para niños de 4 años en adelante. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Coloreando con diversidad Image zoom Credit: Amazon ¡Adiós al beige básico! El estuche de crayolas People Colors, de Lakeshore, trae una variedad de tonos que facilita que los niños pinten las diversas tonalidades de piel de manera más realista. Para niños de 3 a 11 años. 7 de 8 Applications Ver Todo Jugando a la realeza Image zoom Credit: Amazon Transporta a tu niña a un mundo mágico de castillos y príncipes valientes con el vestido de Elena de Avalor, de Disney. Este hermoso atuendo celebra a la primera princesa latina de Disney. Para niñas de 3 años en adelante. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

