5 ideas para organizar tu ropa cuando el clóset es pequeño En los hogares pequeños normalmente no hay suficientes armarios, lo que hace que tu clóset permanezca lleno de ropa, zapatos y carteras. Por eso, aquí te compartimos unos tips para organizarlo y sacarle el máximo provecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para solucionar este problema no pretendemos sugerirte que hagas una inversión de miles de dólares para tener un nuevo armario, sino todo lo contrario, queremos que te des cuenta de lo fácil que es organizar la ropa. Y aunque parezcan clósets de ensueño, la verdad es que en cualquiera de ellos se puede sacar el mayor provecho, pues no necesitas más que algunos elementos reutilizables para hacerte de uno. Aquí te decimos cómo lograrlo. 1.Tubos: De seguro en casa tendrás materiales para darles un nuevo uso. Por ejemplo, algunos tubos y madera.Comienza por unir los tubos con pegamento o algún otro producto y dales forma con esas piezas de madera. ¡Quedará muy cool! 2. Percheros: Es muy común que te los encuentres en la entrada de las casas o restaurantes, pero también son una excelente idea para colocar abrigos, sombreros y bisutería en tu dormitorio. ¡Eliminarás el desorden! Otra manera de construir el tuyo es con ramas secas. 3. Cajas de madera o huacales: Colócalos en la posición que más te guste. Para fijarlos, hazlo con tachuelas o silicón caliente. Arma la estructura que quieras y agrega pintura -si lo deseas- para que tu cuarto tome un aire más vintage. Lo más convenientes es usarlos para guardar zapatos o libros, así liberarás espacio en el armario. Mujer organizando ropa Mujer organizando ropa | Credit: Getty Images 4. Escaleras: Puedes colocarlas de forma vertical o hasta colgarlas en el techo de forma horizontal para ganar espacio. La forma más sencilla es recargarlas en la pared para colgar prendas pequeñas o accesorios como bolsos, lentes de sol o abrigos ligeros. Y si quieres darles vida, píntalas con un color brillante. 5. Libreros: Si tienes un librero que pensabas regalar o tirar, dale la oportunidad de seguir a tu lado y con un nuevo uso. Pásale unas cuantas capas de pintura -ojalá de tono natural- y si es necesario, agrega algunas otras repisas para tener más divisiones en tu organizador.

