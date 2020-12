Close

Ideas para celebrar Navidad con tu familia de forma virtual Dale una mirada a estas sencillas y divertidas ideas que te permitirán estar junto a tu familia en Navidad. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 ha sido un año en que el mundo entero ha tenido que reinventarse debido a la pandemia del COVID-19. No hay duda de que la humanidad está enfrentando una de las crisis de salud más fuertes de la historia reciente y por ello, esta Navidad será muy diferente a lo que todos conocemos. Aunque durante los últimos días la noticia de una vacuna contra el COVID-19 ha sido protagonista de los titulares en todo el mundo, los expertos recomiendan ahora más que nunca no bajar la guardia en las medidas de prevención, ya que los números de casos positivos continúan escalando en Estados Unidos luego de la celebración del Día de Acción de Gracias. Para las familias latinas la temporada de fin de año es tal vez la época más esperada del año. Navidad es sinónimo de tiempo junto a los que más amamos y de tradiciones que nos recuerdan nuestras raíces. Sabemos lo mucho que significa para ti estar junto a los que más quieres en esta temporada, pero también conocemos la importancia que tiene cuidar el bienestar y la salud de los tuyos. La recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades es que en este 2020 celebres Navidad en casa y si así decides hacerlo, esto no significa que no puedas tener una celebración llena de alegría y tradición. Aquí te compartimos algunas ideas para que festejes la temporada de fin de año de forma virtual y que te permitirá estar más cerca a tu familia de lo que imaginas. Prepara los detalles: Image zoom Prepara los detalles Lo primero que debes hacer es coordinar detalles básicos con aquellos que quieran participar de la celebración virtual. Establece un listado de los que estarán presentes. Elige una plataforma digital con la que realizarás la conexión virtual. Opciones como Zoom, WhatsApp, FaceTime o Skype pueden ser una excelente opción. No olvides que no todos sabrán cómo utilizar estas plataformas de comunicación, así que asegúrate de hacer con anterioridad un pequeño tutorial con aquellos que necesiten aprender un poco del tema. Desde luego, también es importante recomendar a todos que elijan un buen lugar en donde ubicar el dispositivo que se utilizará para la conexión. No importa si se usa un computador, un teléfono o una tableta, lo primordial es que con anticipación se elija un lugar con buena señal de internet y que al mismo tiempo les permita ver a todos un poco de lo que ocurre en cada hogar. Elige un tema o color para vestirse en la velada: Image zoom Elige un tema | Credit: Getty Images ¿Qué tal una noche de pijamas o en la que todos se vistan con los llamados ugly sweaters de Navidad? Darle un tema o color al vestuario de los invitados hará que todos se sientan un poco más cerca, sin importar los kilómetros que los separen. Prepara un juego o actividad en el que todos tengan que participar: Image zoom Prepara un juego | Credit: Getty Images Hay juegos familiares que nunca pasarán de moda y en esta ocasión se pueden convertir en los mejores aliados para regalarle una sonrisa a todos los que estén presentes. Un bingo, una sesión de charadas, un karaoke de villancicos, un show de talento o rutinas de comedia de seguro dejarán memorias para recordar en los años venideros. Haz una presentación con fotos: Image zoom Presentación con fotos | Credit: Getty Images Nada trae más recuerdos que las fotografías familiares y de seguro cada hogar que participe en tu reunión tendrá entre sus tesoros algunas de esas imágenes que llenas de memorias. Dile a tus invitados que preparen una pequeña selección de fotografías para presentarlas durante la reunión. Fotos de antaño, momentos embarazosos o recuerdos de infancia pueden ser algunas de las opciones. Visita de Santa: Image zoom Visita de Santa | Credit: Getty Images Sorprende a los más pequeños de la familia con una inesperada visita de Santa. Para lograrlo, necesitarás un cómplice en cada hogar que esté conectado para que se disfrace como Papá Noel. Coordina con todos el momento ideal para sorprender a los niños con la aparición del querido personaje de la Navidad. La idea es que Santa aparezca solo en una casa a la vez, dando así la ilusión de que el querido personaje está viajando mágicamente de hogar en hogar llevando alegría y regalos a toda la familia. Un coctel para toda la familia: Image zoom Coctel para toda la familia | Credit: Getty Images Hay recetas de cocteles latinos que solo aparecen para esta época especial del año. Un coquito, un sabajón, un canelazo o una piña colada son perfectos para la ocasión. Prepara con anterioridad una lista de ingredientes y compártela con los invitados que estarán en la celebración. Durante la reunión, puedes dedicar unos minutos para que todos preparen al mismo tiempo la bebida elegida. Una vez lista, es momento de hacer un brindis. ¡Salud!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ideas para celebrar Navidad con tu familia de forma virtual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.