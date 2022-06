10 ideas divertidas para celebrar el Día del Padre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día del padre Credit: Getty Images ¿Pensando en el regalo perfecto para el Día del Padre? ¡Olvídate de los obsequios materiales y sorprende a papá con una experiencia inolvidable! Dale una mirada a estas divertidas recomendaciones que harán de esta fecha algo especial para toda la familia. ¡Toma nota! Empezar galería Deportes en vivo Día del padre Credit: Getty Images No es un secreto que muchos papás aman el deporte y por qué no transformar este gusto en un regalo para el Día del Padre. Llévalo a disfrutar de un juego en vivo de fútbol, béisbol, baloncesto, hockey o fútbol americano. Seguramente podrás encontrar algún evento deportivo local al que toda la familia pueda unirse en honor a papá.

Noche de cine en casa

¿Cuál es la saga de películas favorita de tu papá: Star Wars, Avengers, Fast & Furious, Jurassic Park? Prepara las palomitas de maíz, las bebidas y un proyector de videos para sorprender al homenajeado con una velada de cine en casa que incluya alguno de sus filmes preferidos. Si tienes un patio al aire libre en casa, transfórmalo en tu sala de cine para hacer de la noche algo épico.

Fin de semana en la naturaleza

Busca un parque nacional o estatal cercano para que sea el escenario de la celebración del Día del Padre. A todos en casa les caerá de maravilla una escapada de fin de semana rodeados de naturaleza. Para aquellas familias que aman las aventuras, puede ser la ocasión ideal para disfrutar de una noche de camping. ¡No olvides los ingredientes necesarios para preparar los afamados s'mores!

Prepara su comida favorita

Ya sea un desayuno espectacular, un almuerzo delicioso o una cena suculenta; el Día del Padre es la oportunidad perfecta para deslumbrar a papá con aquellos platillos que más disfruta. Llevarlo a un restaurante es una opción muy válida, pero preparar en casa su receta favorita hará de la ocasión algo mucho más especial.

Día de spa

El Día del Padre puede ser la ocasión ideal para que papá tenga un día de relajación. Nada mejor que un delicioso spa para que despeje su mente y olvide todo aquello que le trae estrés. Puedes preparar tu propio spa en casa o llevar a papá a algún lugar local. Lo importante es que tenga una velada de total desconexión.

Crea una cápsula del tiempo

Una cápsula del tiempo es un pequeño contenedor en el que se guardan objetos y mensajes del presente para que puedan ser encontrados por generaciones futuras. ¿Qué tal crear junto a papá una de estas cápsulas? Una idea diferente para celebrar el Día del Padre y al mismo tiempo inmortalizar memorias con tu familia. Algunos elementos que puedes incluir son fotos, objetos que tengan valor sentimental, recortes de periódicos o publicaciones actuales y todo aquello que ayude a visualizar el presente de tus seres queridos. ¿Te imaginas lo que pueda suceder cuando tu familia abra la cápsula en 50 años?

Tarde de videojuegos clásicos

Muchos de nuestros padres crecieron en generaciones en dónde consolas de videojuegos como Atari o Nintendo Family eran el furor del momento. Seguramente en tu casa hay alguna de estas consolas clásicas acumulado polvo, así que rescátala del olvido y transfórmala en la pieza protagonista de la celebración. Prepárate para una lluvia de anécdotas y memorias de infancia que le traerán a papá estos videojuegos.

Su pasatiempo favorito

Transfórmate en el compañero de aventuras de papá. Ya sea caminar, montar en bici, pescar, llenar sopas de letras o ir a un parque a alimentar patos; en este día regálale tu compañía y completa atención. Una linda oportunidad para tener momentos de calidad en familia, al mismo tiempo que él disfruta de su hobby favorito.

Invítalo a una clase

Las opciones pueden ser ilimitadas. Existen clases de cocina, de baile, de actividades física, de pintura, de carpintería, de mecánica, etc. Lo mejor de todo es que hoy en día puedes elegir entre alternativas virtuales (si no quieres salir de casa) o una clase presencial en un establecimiento local. Invítalo a una lección sobre un tema que le guste, ya verás como todos la pasarán genial.

De vuelta al pasado con fotos

"Recordar es vivir", dicen por ahí, así que una actividad ideal para el Día del Padre es dar un repaso a aquellos álbumes de fotografías (físicas y digitales) que hagan un recuento de la vida de papá. Puedes pedir ayuda a tu familia para encontrar fotografías de su infancia y juventud. ¡Sin duda tendrás una velada llena de historias sin fin!

