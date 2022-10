8 ideas para decorar una casa pequeña al estilo industrial ¿Qué es un estilo industrial? Este estilo Involucra materiales como metal y madera, paredes en ladrillo… Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este estilo de decoración, también llamado urbano, se originó acá en Estados Unidos en los años 50 cuando los artistas inmigrantes tenían la necesidad de instalarse en fábricas y almacenes abandonados porque no podían pagar un piso en New York. Los espacios que ahí se creaban eran sin separaciones, para habilitar el living, la cocina y el dormitorio. Si tienes una casa o apartamento pequeño —como muchas de nosotras—, este estilo se adapta a tus necesidades porque crea un ambiente loft en un entorno creativo, vanguardista e innovador. ¡Te damos ideas de cómo hacerlo! 1.Espacio abierto de par en par: Nos encanta este tipo de decoración con estilo muy neoyorquino porque crea zonas diáfanas, amplias y abiertas, perfectas para integrar ambientes como el de la cocina con la sala de estar. Diseño interior de cocina Diseño interior de cocina | Credit: Getty Images 2. No ocultes los materiales de construcción: El estilo industrial deja a la vista los materiales con los que fue hecha la infraestructura y mezcla vigas de madera, hierro al descubierto y hasta deja a la luz las tuberías y las cañerías del techo. ¡Son parte de la decoración! Su afán es ofrecerles protagonismo a cosas que tal vez parecían sosas o que en otras formas de decorar la casa como clásico, boho chic, navy, escandinavo, farmhouse chic... se suelen esconder o camuflar. 3. Lámparas de foco y relojes de estación: Este tipo de elementos decorativos son muy recurrentes. Su aspecto relajado, y el origen del look en sí, te dan la libertad de mezclar hasta una mesa de comedor con sillas de distinto tipo. 4. Incluye los tonos cobre: La gama de colores que usa sus materiales son tonos oscuros, pero dale un toque más familiar y fresco con tonos llamativos y blanco. La decoradora de interiores Ana Utrilla considera que una variante más moderna es incluir incluso elementos en tonos cobre, un aspecto rústico, frío y rudo, sin dejar de ser chic. 5. No excluye tus muebles de madera: No pienses que por ser un estilo de decoración muy distinto al que ahora mismo tienes en tu casa tienes que deshacerte del sofá, sillas o muebles en madera. ¡No! Lo industrial acoge todos aquellos que sean de metal, cuero y madera. Son bienvenidos los sofás tipo Chester y las sillas que mezclan metal y madera. 6. Estantería de metal: Tienes que involucrarlas en cualquier salón para conseguir una auténtica estética industrial. 7. Complementa con un estilo vintage: ¡Es totalmente válido! Así lo recomiendan los expertos de Westwing, un portal dedicado a embellecer los espacios interiores y exteriores. Lo vintage rescata piezas antiguas y añade a tu espacio industrial un toque único. Hazlo con algunos muebles que puedas rescatar de la casa de tu abuela o de un mercado de segunda mano. Otra forma es elegir uno de tus muebles y darle un toque más envejecido para complementar tu loft estilo industrial. 8. Techos altos: Los techos altos son hermosos y visualmente le dan amplitud a cualquier espacio. Si tu casa cumple con esta característica, sácale partido. Si se ven las vigas de madera o metal, déjalas. ¡De eso se trata la deco industrial! Dales carácter a tus paredes colocando ladrillos sin acabar, y si el presupuesto no te da, ni te preocupes que lograrás un resultado muy similar con papel pintado.

