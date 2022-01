5 ideas para transformar tu habitación en una lujosa suite Redecorar tu recámara puede ser una ocasión única para darle un aspecto fresco y renovado. Toma nota de estas sencillas propuestas para que tu cuarto parezca la suite de un hotel cinco estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Te aburre entrar a tu habitación?, ¿sientes que no tienes ganas de tumbarte en la cama y prefieres el sofá del salón? ¿Estás cansada de usar las mismas sábanas de siempre? ¿No puedes leer tu libro favorito antes de entregarte a los brazos de Morfeo por culpa de la mala iluminación? Todas estas preguntas pueden ser señales de que es hora de renovar. La habitación principal es uno de los espacios más importantes de tu hogar, porque es el lugar donde descansas y recargas las baterías para empezar un nuevo día con energía, así que no debería ser un sitio aburrido al que te de pereza entrar. Si hay un elemento clave en cualquier cambio que quieras hacer es la cama. No solo deberías apostar por un colchón premium, también renovar por completo la calidad de tus sábanas —si no quieres fallar, busca que sean de algodón egipcio y que tengan un mínimo de 300 hilos. Viste tu cama en capas habitacion suite habitacion suite | Credit: Getty Images Para darle ese toque a suite de hotel, viste tu cama en capas, empezando por una sábana bajera, seguida de la encimera y después el edredón. En cuento a las almohadas, el menú es infinito, desde su grado de firmeza hasta los materiales, así que encuentra las que mejor se adapten a tus movimientos para garantizar una buena postura. El tema de los colores es subjetivo, pero cuando se trata de sábanas el blanco es el rey, ya que es sinónimo de limpieza y transmite tranquilidad. Los tonos suaves y neutros le darán a la habitación un aspecto acogedor, pero juega con los tamaños y colores de los cojines y no olvides colocar una manta a los pies para darle un toque refinado. Crea diferentes puntos de luz habitacion elegante habitacion elegante | Credit: Getty Images Una buena iluminación es fundamental y lo ideal es crear diferentes puntos de luz. Considera una elegante lámpara de pie en una esquina de la habitación y no olvides las lámparas de las mesitas de noche para poder disfrutar de la lectura de tu novela favorita antes de dormir. Si, además, optas por bombillas de intensidad regulada, lograrás el ambiente perfecto. Otra manera de darle un aspecto lujoso a tu cuarto es creando un espacio alternativo que sea cómodo para poder sentarte a leer o escuchar música. Busca una buena butaca en tonos similares a los del resto del mobiliario y asegúrate de crear otro punto de luz centrado en ese lugar. habitacion con espejo habitacion con espejo | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No sobrecarges la habitación con demasiados elementos decorativos, pero intenta buscar un lugar para colocar un buen espejo que además de ser muy útil le dará a la habitación mayor sensación de amplitud. Es recomendable también decorar con algún tipo de planta de interior que ayudará a crear un ambiente natural y relajado.

