Ideas de decoración con suculentas y cómo hacer que duren Las suculentas son plantas que están ganando gran popularidad en la decoración de interiores gracias a su belleza, versatilidad y facilidad de cuidados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas plantas son originarias de zonas áridas y desérticas como el desierto mexicano, África y la península arábiga. Se caracterizan por sus hojas gruesas y abultadas en donde almacenan grandes cantidades de agua; y precisamente de ahí viene su nombre que proviene del latín suculentus, que significa jugoso. Se pueden encontrar de diversos colores como el verde, morado y rosa; incluso, hay un tono de morado tan oscuro que casi simula ser color negro. Sea cual sea tu preferencia, las suculentas son una excelente opción a la hora de decorar espacios interiores como salones, ventanas y cocinas. Además, no requieren cuidados exhaustivos, lo que las hace ideales para quienes están adentrándose al mundo de las plantas. No obstante, existen una serie de precauciones que debes tener en cuenta para lograr que tu suculenta viva lo más posible. Decoración con suculentas Decoración con suculentas | Credit: Getty Images Iluminación Depende del tipo de suculenta, éstas requieren entre cuatro y seis horas de luz solar. Sin embargo, no deben ser expuestas directamente a los rayos del sol. Es recomendable que las coloques con una sombra ligera que cubra los rayos directos. Si ves que sus hojas se han vuelto marrones, quizá sea por exceso de sol; si por el contrario se vuelven pálidas, es señal de que necesitan más iluminación. Riego Aunque la frecuencia de riego también varía según el tipo de suculenta que tengas, en general se recomienda regarlas una vez por semana (en las temporadas más calurosas), y una vez cada 40 días durante los meses fríos. Recuerda que la característica principal de la suculenta es almacenar grandes cantidades de agua en sus hojas para hacer frente a las temporadas de sequía, por ello no se deben regar muy seguido; así evitarás ahogarlas. Temperatura La mayoría de las suculentas prefieren un clima seco. Procura que estén a una temperatura promedio de 75°F (24°C)en temporada cálida; durante invierno, asegúrate que no baje de los 41°F (5°C). Drenaje Como hemos mencionado, uno de los principales enemigos de las suculentas es el exceso de riego. Asegúrate que la maceta de tu suculenta cuente con una salida de drenaje para que la planta no absorba el exceso de agua. Coloca un plato debajo de tu maceta y retira siempre el agua sobrante.

