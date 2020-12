Close

5 divertidas ideas de actividades familiares para Navidad Dale una mirada a estos juegos y actividades que le darán una noche de Navidad inolvidable a toda tu familia. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las tradiciones, los regalos, la comida, la música y el tiempo en familia hacen de la época de Navidad algo muy especial, sobre todo en los hogares latinos, ya que es una temporada en la que nos reconectamos con nuestras raíces. Desde luego, cada fin de año las familias tienen la oportunidad de reunirse y disfrutar de un valioso tiempo que siempre deja recuerdos imborrables. Risas, historias y anécdotas hacen parte infaltable de las veladas de Navidad y nada mejor que un divertido juego para crear nuevas memorias. Dale una mirada a estas 5 ideas que harán que todos en tu hogar pasen una navidad llena de diversión: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adivina el regalo Image zoom Adivina el regalo | Credit: Getty Images ¿Alguna vez has pasado minutos tratando de adivinar qué es lo que hay al interior de las cajas de regalo en el árbol de Navidad? Sí, todos hemos caído en la tentación de levantar ese regalo con nuestro nombre para sacudirlo e intentar descifrar si es aquello que tanto le pedimos a Santa. Este es un juego que premia la habilidad de tu familia para adivinar regalos. Compra algunos detalles adicionales que servirán como premios, pueden ser cosas sencillas como un chocolate o una agenda. Usa medias decorativas de la chimenea para poner cada uno de los regalos sorpresa y asegúrate de cerrarlas para que no se pueda ver en su interior. Pasa la media por cada uno de los participantes, permitiéndoles tocar el objeto. Luego, en una hoja de papel todos deberán escribir lo que creen que esconde la media. Aquel que logre describir el objeto acertadamente se llevará como premio el regalo sorpresa. Tip: Elegir objetos que tengan una forma no tan fácil de descifrar con el tacto añadirá muchas más risas al momento. Pictionary de Navidad Image zoom Pictionary de Navidad | Credit: Getty Images Es imposible no pasarla bien durante un juego de Pictionary. Aunque parezca fácil y sencillo, todos nos hemos visto en dificultades cuando somos obligados a explicar algo con nuestra habilidad para dibujar. Solo necesitas un buen tablero, algunas hojas y un marcador para regalarle a tu familia unos minutos llenos de diversión. Recuerda que la persona dibujando en el tablero no puede hablar, hacer sonidos o señalar objetos; su única forma de comunicación debe ser lo que dibuje. Elige términos, objetos, personajes, canciones y películas que estén relacionadas con la Navidad. No olvides tener un premio especial para aquel equipo o miembro de tu familia que sea coronado como ganador del juego. ¿Puedes descifrar el olor? Image zoom ¿Puedes descifrar el olor? | Credit: Getty Images ¿Qué tan agudo es el sentido del olfato de los integrantes de tu familia? Esta puede ser la mejor oportunidad de saberlo, ya que con este divertido juego todos pondrán a prueba su nariz. Pon en diferentes vasos (que no sean transparentes) elementos como masmelos, chocolates, canela, dulces, café, conos de pino y otros objetos que tengan una esencia particular. Cada participante debe ser vendado y tendrá la oportunidad de oler cada elemento. Luego de oler cada vaso, el participante le dirá en voz baja a una persona designada como juez, lo que cree que hay en el recipiente. Sus respuestas serán anotadas en una hoja para compararlas al final con la de todos los otros participantes. Desde luego, la nariz más aguda de la familia debe recibir un premio especial. Tip: Para hacer del juego algo aún más divertido puedes incluir algunos elementos y olores inesperados, como, ¿unas medias sucias? Buscando al Niño Jesús Image zoom Buscando al Niño Jesús | Credit: Getty Images El Nacimiento del Niño Jesús y su aparición en el tradicional pesebre puede ser la oportunidad ideal para crear una nueva tradición junto a tus seres queridos. Puedes esconder la figura del bebé que representa a Jesús en algún lugar secreto de tu casa y la labor de todos los presentes será la de aventurarse en una casería para encontrarlo. Aquel que encuentre al Niño Jesús no solo tendrá el privilegio de ponerlo en el pesebre, también recibirá un regalo adicional como premio. Tip: puedes dejar notas en diferentes partes de tu casa con pistas sobre el escondite de la figura del bebé. Karaoke de villancicos Image zoom Karaoke de villancicos | Credit: Getty Images La música hace parte de las tradiciones infaltables durante la época de Navidad y es seguro que cada integrante de tu familia tenga un villancico favorito. ¿Cuál es el tuyo: “El tamborilero”, “Noche de paz” o “El burrito sabanero”? Transforma tu sala en un escenario musical en el que todos tengan la oportunidad de poner a prueba sus habilidades artísticas interpretando su villancico favorito. Puedes premiar el valor de todos aquellos que tengan la valentía de hacerlos con algún detalle especial. Tip: prepara elementos como gafas, sombreros, pelucas, collares y otros elementos que sirvan para crear divertidos atuendos en las presentaciones.

5 divertidas ideas de actividades familiares para Navidad

