Book Corner presenta el libro Dios ayúdame de Emme Muñíz En esta edición de Book Corner te recomendamos la edición bilingüe de la hija de Jennifer López y Marc Anthony, que nos habla del poder de la oración. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Bienvenidos a una nueva edición de Book Corner, el club de libros de People en Español! En esta entrega -que también aparece en la edición de octubre de la revista– recomendamos Dios ayúdame (Crown Books for Young Readers), de Emme Muñiz, un tierno libro con el que la jovencita de 12 años debuta como escritora. Cualquiera pensaría que si eres hijo de dos estrellas de talla internacional como Jennifer López y su exmarido Marc Anthony las cosas supuestamente se ta dan con facilidad. Mas no siempre es así. Cuando Emme Muñiz, la hija de la expareja, se propuso escribir Dios ayúdame , las cosas no arrancaron de inmediato. “Al principio encontrar a un editor fue difícil”, responde la inquieta preadolescente a la pregunta de cuál fue la mayor dificultad en llevar a cabo su proyecto. “Pero [al final] acabamos por recibir tres ofertas, algo que fue sumamente emocionante para una escritora primeriza”. El libro, que también se publicará en inglés bajo el título Lord Help Me y ha sido ilustrado por la salvadoreña Brenda Figueroa, se inspira en el hábito que mantiene Emme desde los 5 años de rezar cada día, según sus editores. En sus páginas se narran momentos de la vida cotidiana de Emme en los que acudir a la oración la ha ayudado. Ya sea a salir adelante en la escuela, resolver los conflictos con su hermano mellizo, Max, o con problemas de mayor calado como ayudar a salvar especies de animales en peligro de extinción. En especial los perezosos, de los que se enamoró tras estudiarlos en la escuela. “Me encanta que sonríen cuando se enfadan y que solo sudan por la nariz”, comenta del simpático mamífero, con el que comparte la ilustración de la portada. “Realmente espero que la gente pueda compartir el libro y difundir el poder de las plegarias después de leerlo”, resalta Emme de su obra, que tendrá una tirada inicial de 100,000 ejemplares. “Puede ayudar al mundo ¡y a los perezosos!”. ¿Escribirá otro libro su hermano Max? “No ha dicho mucho sobre mi libro aún”, apunta. “¡Pero me dijo que también le gustaría escribir su propio libro!” Image zoom Jessica Morrison; Jacket art copyright © 2020 by Brenda Figueroa Un post del padre de Emme, Marc Anthony, cuando se anunció el lanzamiento del libro: Su mamá tampoco ha dejado pasar la oportunidad de presumir el talento y el orgullo que siente por su hija: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de la publicación del libro, dada a conocer en mayo pasado, no cayó de sorpresa, pues ya en junio del 2018 J.Lo había colgado un mensaje en las redes para hablar del ansiado sueño de su hija. "Es un día muy especial. Emme y yo nos dirigimos a nuestra primera reunión de editores de libros para una idea que Emme tenía para un libro", exclamó entonces la actriz, productora y cantante. ---- ¡Descubre la entrevista completa de People en Español con Emme Muñíz en la edición más reciente de People en Español, a la venta en quioscos! Y no olvides comprar tu copia de su nuevo libro Dios ayúdame o Lord Help Me, disponible en edición impresa o en formato digital.

