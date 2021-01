Close

Exclusiva: Herramientas personales que serán de gran ayuda para este 2021 Armando Araiza y la psicóloga Estela Durán ofrecen una serie procesos que serán de gran utilidad para mejorar tu vida en este año que inicia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La crisis mundial ocasionada por la pandemia llevó a los seres humanos a situaciones límites que fueron manejadas de manera distinta por cada individuo. Sin embargo, todos debieron sufrir las consecuencias resultantes de las medidas sanitarias. Así, muchos planes fueron pospuestos o cancelados; se vivieron experiencias inesperadas, y hubo quienes perdieron familiares y amigos. Esto no significa que este nuevo año podamos mejorar nuestras circunstancias. Considerando, justamente, el contexto actual, Armando Araiza y Estela Durán, quienes crearon un proceso psicológico denominado Terapia breve, ofrecen algunas herramientas que serán muy útiles para enfrentarse a la situación presente. Image zoom Credit: Pavel Anton RELACIONADO: ¿Armando Araiza cambia la actuación por la psicología? "Definitivamente el 2020 fue un año inédito; sorprendente en todos los aspectos, retador. En donde, sin duda, lo que más aprendimos es la flexibilidad en relación a nuestros planes", comentaron Araiza y Durán a People en Español. "Muchos no quisieron hacer propósitos para este 2021; sin embargo, es importantísimo tener objetivos y metas a cumplir, tomando en cuenta el factor sorpresa y la flexibilidad que tenemos que tener para enfrentarlas". Image zoom Credit: Todo fiesta Ecuador Instagram El actor y la psicóloga ofrecen las siguientes medidas que "con seguridad van a hacerte de gran ayuda para este inicio de año". 1.- Haz una lista de todo lo que aprendiste positivo en el 2020. 2.- Céntrate en lo que sí tienes... no en lo que perdiste o en lo que no lograste conseguir. 3.- Anota uno o dos propósitos que se quedaron inconclusos el año pasado y uno o dos nuevos que quisieras lograr en este año. Image zoom 4.- ¿Cuáles son los primeros pasos que requieres para cada uno de ellos? Ve con cuáles de esos pasos ya cuentas, y cuáles tienes que construir desde cero. 5.- Reconoce tus miedos, no los rechaces; ubícalos, escribirlos e identifica cuáles de esos miedos son reales y cuáles son imaginarios. Quédate con los reales y escribe que puedes hacer al respecto. 6.- Ubica si en algún momento tú fuiste realmente quien autosaboteó alguno de esos planes u objetivos. Image zoom 7.- Detecta que conductas comenzaste a desarrollar o se incrementaron durante esta pandemia que son nocivas y que deseas parar. (Adicciones o conductas autodestructivas) 8.- Ubica las anclas que te detonan dichas conductas (momentos, personas, situaciones). Teniéndolas en conciencia es más fácil manejarlas. 9.- Haz un plan de acción tanto para enfrentar tus miedos, como para poner en control esas conductas autodestructivas y/o adictivas. 10.- Haz un plan de trabajo para la consecución de tus metas u objetivos tomando como factor la pandemia; la cual, desconocemos cuánto tiempo más durará. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si aún después de estos diez puntos sientes que esto te sobrepasa, y que ya estás cayendo en conductas agudas, depresión, ansiedad, no dudes en pedir ayuda profesional", agregaron. "A tiempo cualquier proceso terapéutico es mucho más rápido y eficiente". Es el primer día del año, un buen momento para poner en práctica las mencionadas herramientas que Estela Durán y Armando Araiza te comparten con el fin de que tengas una vida más plena.

