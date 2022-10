7 hábitos que te harán una mujer más segura sin que te des cuenta Ser segura de ti misma te lleva a cualquier sitio. Toda mujer necesita estar convencida de las capacidades propias para salir adelante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por eso, si crees que aún te falta por mejorar esta parte de tu vida, confía en ti y pon en práctica los siguientes hábitos para que demuestres realmente de lo que eres capaz. 1.Mantente al día: ¿De qué? Sobre política, salud, moda, belleza y hasta un poco de economía. Saber del acontecer nacional e internacional reforzará tu opinión cuando te expreses frente a cualquier persona. No es que pases pegada a los noticieros, pero sí que estés segura de lo que ha pasado y emitas criterios acertados. Si lo haces, percibirán en ti a una mujer inteligente y preparada. 2. Acepta que te equivocaste: Todos los días aprendes, te caes, te levantas y sigues. No te "ahogues" en un vaso de agua por tus fallas y en vez de dimensionar, acéptalo. No hay manera de aprender a corregir sin tropezar. Siempre hay una segunda oportunidad. 3. Que te distinga tu amabilidad: Quizás leíste esta frase en nuestro Facebook y si no, la comparto contigo: "Hay tres cosas importantes en la vida: la primera, ser amable; la segunda, serlo siempre; y la tercera, nunca dejar de serlo". Nunca permitas que tu inseguridad dañe las relaciones personales, laborales y sociales porque te percibirán como una presumida y no es así. 4. Olvida las apariencias: Hace poco escuché a una colega decir que Sofía Vergara le confió que amaba hacer el papel de Gloria en la serie de televisión Modern Family porque no tenía que fingir ser otra persona y su sueño es que este papel nunca termine. ¡Ahí está una prueba! No se tiene que fingir para ser exitosa en lo profesional y personal. Mujer segura de sí misma Mujer segura de sí misma | Credit: Getty Images 5. Demuestra tus fortalezas: Concéntrate en esas actividades donde sobresales del resto y hazlo más seguido. Si haces de esto un hábito y te actualizas, te convertirás en toda una experta con la autoridad suficiente para demostrar que eres buena. Tu premio será ganar en autoestima. 6. Afronta tus miedos: Lanzarte en paracaídas, renunciar a tu trabajo, casarte… tantas cosas que te generan temor. Oblígate a salir de esa zona de confort y experimenta situaciones no controladas. Abre tu mente y descubre que detrás de cada miedo existe una inseguridad. Olvídate de los complejos y aprende a valorar quién eres. Si lo haces, serás una chica más segura y así te verán los demás, incluso tu chico, se sentirá intimidado. 7. Trabaja con tus debilidades: Aunque no te guste saber que las tienes, ahí están pisándote los talones. Si eres pésima hablando en público, practica frente a un espejo tu forma de hablar o lleva un curso de oratoria. Si tu personalidad no es muy sociable, trata de comenzar a salir más para conocer gente nueva y así distraerte. Pasar metida en tu casa todos los fines de semana a los 20 o 30 es imperdonable. ¡Diviértete!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 7 hábitos que te harán una mujer más segura sin que te des cuenta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.