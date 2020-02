A pesar de los necesario que es en la vida cotidiana, el dinero es uno de esos temas que son tabú en la vida de muchas parejas o familias. Y la relación con el mismo resulta difícil para muchos que no saben ni por dónde empezar a cuidar sus finanzas, a ahorrar e invertir el fruto obtenido por su trabajo.

“Uno de mis libros favoritos es el libro de Don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Mi mamá me lo recomendó hace más de 15 años cuando recuerdo tuve mi primera experiencia de injusticia con mi jefe”, explica al respecto la gurú de las finanzas Elaine King, una de las participantes en Poderosas LIVE! 2020 de People en Español. “[Sus] lecciones son muy básicas, son aprendizajes que muchas veces debemos de recordar sobre todo frente a nuestra relación con el dinero”.

Echando mano de dichas enseñanzas y “con el permiso del gran Don Miguel a comparar sus principios con mi mundo de finanzas”, asegura la también autora, King nos ofrece aquí cuatro hábitos que mejorarán al cien tu relación con el billete verde.

Se impecable con tus palabras. En Colombia durante una conferencia en finanzas familiares se acercó el camarógrafo a felicitarme por el contenido pero que lamentablemente el no podía seguir mis consejos porque no tenía dinero extra. “Yo vivo con mi sueldo y no me alcanza”. Es verdad más de la mitad de la población vive solo con lo que produce sin embargo existe mucho poder de la palabra de lo que uno puede visualizar y concretar. En lugar de decir “no me alcanza” de ahora en adelante di “me va alcanzar y voy a poder crecer”. Todo lo que sale de tu mente y boca debe de ser positivo.

No te tomes nada personalmente. A quien no le ha pasado que te invitan tus amigos a comer y tu pides una ensalada y ellos piden la langosta. Esto me paso a mí en Nueva York de 20 años en una cena que pensé era entre 2 personas y cuando llegue éramos 24 personas y me toco pagar 4 veces más de lo que yo consumí porque se partió la cuenta equitativamente. Cuando estés en un grupo grande y quieres ahorrar para comprarte tu carro, una casa o la educación de tus hijos, que no te de pena avisarle al mozo o a tus amigos antes de sentarse que lo tuyo es separado. No dependas de la opinión ajena.

No hagas suposiciones. A Patricio le encantaba ir de compras al mercado sin lista, al final compraba cosas que no necesitábamos, pero se molestaba si su esposa Sara le decía que haga una lista. En su familia era importante tener demás y culturalmente malo que falte. En la familia de Sara era importante planificar y no botar comida a la basura. Ambos estaban actuando en base a su propio código que es correcto en su mundo. Lo que hacemos con el dinero es un reflejo de nuestros valores de familia, y lo que es correcto. No saques conclusiones, hablando se transforma el comportamiento financiero.

Haz siempre lo máximo que puedas. La semana pasada me llamo un cliente a contarme lo negativo que su vida había sido hace 8 años, como había perdido todo y que hasta ahora no se ha podido recuperar. Al conocer más de su vida financiera, el entusiasmo que tenía frente a su familia y su condición presente le dije; “antes de seguir planificando podemos enfocarnos en la lección y empezar a planificar para un futuro mejor?”. Don Miguel dice “no les des a tu juez interior la satisfacción de convertirte en una víctima”. Tus experiencias negativas financieras son lecciones, y necesitan estar en el capitulo anterior.

Empecemos a planificar tus finanzas con la mente en positivo, enfocándose en la situación y no en la persona, evaluando nuestro comportamiento financiero y transformando nuestras lecciones en herramientas que nos llevaran a realizar nuestro más deseado sueño. El mío es abundancia para todos.