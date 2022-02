Tips para preparar una fiesta de Super Bowl con tus amigas en casa ¡a todo lujo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería amigos frente a la tele viendo futbol Credit: Getty Images Señoras y señores, se acerca el Super Bowl, fecha en que no pueden faltar ideas para organizar una buena celebración. Si lo tuyo no son las alitas de pollo o la pizza, aquí te traemos una selección de propuestas gastronómicas para darle otro nivel —más elegante y sofisticado— al encuentro con tus amigas frente al televisor. Empezar galería Aperitivos ibéricos aperitivos ibericos Credit: Getty Images Si quieres ser original con tu oferta gastronómica durante el gran juego, sorprende a tus invitadas con una exquisita selección de jamón ibérico y una buena tabla de quesos acompañada de aceitunas y almendras marcona. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Palomitas de trufa palomitas de trufa Credit: Getty Images Las palomitas son un clásico en las reuniones de amigos para el Super Bowl. Si quieres darle un toque sofisticado a este aperitivo, espolvorea las palomitas con sal de trufa. No podrás parar de comerlas hasta vaciar la fuente. 2 de 10 Ver Todo Mini sandwiches canapes Credit: Getty Images Las alitas de pollo, la pizza y el chili con carne son las comidas que más se consumen en el Super Bowl. Pero si quieres elevar tu experiencia gastronómica en tu encuentro con tus amigas, apuesta por una selección de minibocaditos gourmet. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Mimosas de naranja virgen Mimosas Credit: Getty Images No hay nada más refrescante que un cóctel de naranja pero en su versión "light" —sin una gota de alcohol— para que después de la fiesta no haya resaca. Sustituye la champaña por zumo de uva y verás que delicia de mimosa degustarás. 4 de 10 Ver Todo Mini quiches Mini quiches Credit: Getty Images La quiche Lorraine es una de las tartas saladas más populares de Francia. Si quieres darle un toque chic a tu celebración, no te lo pienses dos veces y deleita a tus amigas con una bandeja de mini quiches de distintos sabores. 5 de 10 Ver Todo Coctel de camarón Coctel de camarón Credit: Getty Images Esta deliciosa opción gastronómica es realmente perfecta para lucirte en una reunión de amigas. Su preparación es sencilla —hervir los camarones en agua salada por unos minutos y servir con su salsita— y su exquisito sabor les encantará a todas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Macaroons macaroons Credit: Getty Images La sección de postres dulces es fundamental en cualquier reunión. Y hay pocos postres más sofisticados que estas deliciosas galletas de origen francés que le darán un toque único a tu celebración. 7 de 10 Ver Todo Fondue de chocolate fondue de chocolate Credit: Getty Images ¿A quién no le gustan unas deliciosas fresas bañadas en chocolate derretido? Sin duda es otra manera genial de darle un toque dulce a cualquier Super Bowl. 8 de 10 Ver Todo Pasteles variados pasteles variados Credit: Getty Images Cierra la fiesta con una selección de coloridos mini pasteles de frutas. Quizás nadie se acuerde de la comida, pero ¡todos recuerdan el postre! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelada michelada Credit: Getty Images La lista de tragos para servir en un Super Bowl es infinita. Esta popular bebida de México se hace con cerveza y Clamato y se sirve en vaso escarchado con sal y chile. Prueba hacerla con una cerveza sin alcohol y al día siguiente lo agradecerás. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

