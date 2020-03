¡Grave peligro en los gimnasios por contagio coronavirus! Los expertos recomiendan muchísimo cuidado al acudir a los gimnasios porque pueden ser caldo de cultivo para el coronavirus. Si no puedes dejar de ir, te recomendamos qué hacer antes y después de usar los aparatos. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de arrasar en China, el coronavirus llegó a Europa y está causando estragos en el viejo continente. Terribles las noticias que llegan de Italia, un país asolado por la tragedia de la enfermedad sin recursos suficientes y a la deriva; España está ahora con sus hospitales desbordados y en Estados Unidos por fin comienza a calar en las conciencias que este virus no es solo ni un chiste de meme ni un fake news: lo que está pasando con el Covid-19 es muy peligroso y muy real. Un médico y periodista australiano, Dr. Norman Swan, avisó que las personas que acudan a los gimnasios sean extremadamente cuidadosas, ya que son lugares perfectos como caldo de cultivo del virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Swan le dijo a ABC que las personas que entrenen en los gimnasios no pueden olvidar limpiar a conciencia los aparatos donde se ejercitan antes de utilizarlos con alcohol y lavarse las manos, con agua y jabón, antes y después. Image zoom “No es que no puedan ir al gimnasio durante el brote de coronavirus, solo que tienen que ser súper cuidadosos al hacerlo y limpiar lo que toquen con productos de mano antivíricos antes de usarlos” y añadió que en los gimnasios hay mucho sudor y mucha humedad. Al ser preguntado si era aconsejable usar las saunas en estos difíciles tiempos de coronavirus, su respuesta fue negativa: “Yo no me acercaría a las zonas más húmedas, si te soy totalmente honesto”, dijo. Además confesó que “nadie sabe” como el coronavirus reacciona ante los efectos del calor. Advertisement

