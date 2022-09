Exclusiva: George López presenta Chupacarter, su nuevo libro que te hará reír y también reflexionar por su valioso mensaje "Muchas veces nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos. Abrirnos a lo imprevisto, a las oportunidades siempre nos impulsará hacia adelante", afirma el comediante sobre la divertida publicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir George López está de regreso con un nuevo libro titulado Chupacarter. Escrito junto con Ryan Calejo e ilustrado por Santy Gutiérrez, el nuevo título cuenta la historia de una singular amistad surgida entre Carter, un joven chupacabra y Jorge, un niño en edad de secundaria, quienes entre bromas y travesuras descubren que no son tan distintos el uno del otro. "Mis abuelos fueron muy estrictos conmigo. No les gustaba que viniera la gente a la casa, entonces yo tenía solo como cinco amigos. Así que Chupacarter es como una mezcla de todos ellos: algunos eran greñudos, otros a mi abuela no le gustaba su cara", asegura el comediante y autor a Book Corner de People en Español. López fue criado por sus abuelos en el valle de San Fernando, en California y nunca conoció a su padre, según él mismo admite. El comediante ha hablado anteriormente y de manera abierta sobre su dura niñez en su autobiografía titulada Why You Crying?: My Long, Hard Look at Life, Love, and Laughter, del 2005. "Mi mundo era muy pequeño", explica. Los paralelismos entre la vida real de López y Jorge, el protagonista del libro son muchos y sus travesuras son sumamente graciosas. Pero el libro también lleva un profundo mensaje. "Voy a tratar de explicarlo sin llorar", asegura el nacido en Los Ángeles, de 61 años, con la voz entrecortada. "El mensaje que yo querría enviar a los niños o niñas, es que no importa de dónde vengas o cómo te identifiques: no eres una persona mala no eres una persona distinta, no debes sentirse incómodo, no debes sentir que no perteneces. Tu perteneces en todos lados. Muchas veces nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos. Abrirnos a lo imprevisto, a las oportunidades siempre nos impulsará hacia adelante". ¡Mira la entrevista completa de George López en Book Corner arriba! George Lopez book Credit: Penguin Young Reader; JUSTIN STEPHENS/Cortesía de TV Land SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El libro va en parte dedicado a Ernie, un amigo de López quien falleció en abril pasado. "En cierto sentido [el libro] le rinde tributo; él era como Chupacarter", afirma el comediante. "Él me introdujo a la comedia, al golf; En la actualidad sigo por ese camino al que me introdujo él". Chupacarter de George Lopez y Ryan Calejo ya está a la venta.

