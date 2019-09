Gelena Solano y las reglas en su matrimonio: "Llevarme bien con la mamá de mi marido, cocinarle, dormir con ropa sexy y..." By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Gelena Solano y el italiano Steve Cutuli están a punto de cumplir tres años de casados. Tras dar el sí, la reporteras de El gordo y la flaca (Univision) tuvo que ajustar algunos aspectos de su vida, como salir sola con sus amigas y el ser más ordenada. ¿Qué más ha hecho Gelena para tener un matrimonio feliz? La dominicana desveló todo en exclusiva. Empezar galería Esposo dedicado Image zoom Gelena Solano Instagram “Tengo casi tres años de casada. Me siento mucho mejor casada que soltera”, confiesa Gelena. “Steve me complementa y me apoya a nivel personal y profesional, siempre está al pendiente”. Advertisement Advertisement Orden... mucho orden Image zoom Gelena Solano Instagram “Me tiene en regla porque es extremadamente organizado”, dice. “Desde que llega se tiene que fijar en dónde está el reguero, entonces para mantenerlo contento, antes de que llegue a casa, yo limpio”. A cocinar se ha dicho Image zoom Gelena Solano Instagram “A los italianos les encanta la comida, yo cocino con ingredientes dominicanos, le hago mangú, plátanos, ensalada”, narra Solano. “No comemos mucha pasta porque la pasta engorda bastante, solo comemos pasta el día que vamos a la casa de su mamá”. Advertisement Hombre de mamá Image zoom Gelena Solano Instagram “Quien quiera estar bien con Steve tiene que saber que tiene que estar bien con la mamá”, revela la reportera. “Es un hombre de papi y mami y es muy apegado a su familia y gracias a Dios, me llevo bien con sus padres”. No te pongas celoso Image zoom Gelena Solano Instagram “Después de casados cuando me tocaba trabajar en la disco La boom los domingos, a él se le hacía difícil entender cómo yo regresaba a casa a las cinco de la mañana, que era la hora en la que él se iba para el trabajo”, recuerda. “Estábamos chocando con eso, hasta que un día fue a verme trabajar y desde ahí dejó de pelear. Es que Steve es muy celoso. Yo soy celosa, pero él sí se pasa. Está más relajado ahora”. Siempre juntos Image zoom Gelena Solano Instagram “Steve puso una regla en la casa, ni yo salgo con amistades, ni él sale con amistades”, desvela la también diseñadora de ropa. “Salimos los dos en pareja. Yo era muy amiguera de irme con mis amistades. Ahora sí lo hago, pero en pareja”. Advertisement Advertisement Advertisement Cuando pelean... Image zoom Gelena Solano Instagram “A las mujeres que se casaron: lo más importante es no levantarse la voz. Si uno de los dos está levantando la voz, el otro tiene que bajarla”, advierte Solano. “Cuando peleamos, lo hablamos horas después. Hay que tener respeto y comunicación”. Nunca perder la magia Image zoom Gelena Solano Instagram “Para mantener la magia, uno tiene que dormir bonito. Yo puedo ver la televisión con otra ropa, pero antes de dormir me baño, me pongo mi perfume y mi ropita sexy. Eso es importante en la pareja”. Siempre fabulosa Image zoom Gelena Solano Instagram “Hay mujeres que se descuidan y no se maquillan y no se arrgelan”, comenta. “Yo trato que mi marido me vea siempre glamorosa y fabulosa”. ¡Amén! Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

