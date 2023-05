Galilea Montijo: "Me he dado cuenta que hacer dieta no es para mí" En exclusiva, Galilea Montijo desvela cuáles son sus secretos para lucir espectacular Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod Si alguien cuida su físico y su salud, esa es sin duda Galilea Montijo, quien ha tomado el ejercicio como una terapia que le ayuda a ser feliz. "Tienes que encontrar un ejercicio que a ti te guste. Si tomas el ejercicio como terapia te cambia todo, no hay que tomar el ejercicio como obligatorio", cuenta a conductora del programa Hoy (Televisa). "Me he dado cuenta que comer bien, comer proteínas en la mañana, en la noche y en la mañana [hace bien]". Eso sí, no se trata de sacrificarse. "Me he dado cuenta que hacer dieta no es para mí", dice la empresaria que hace ejercicio cardiovascular y pesas. "El fin de semana me doy mis gustos, pero trato de cuidarme". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como cuida su físico, Montijo de 49 años, también procura su corazón tras el término de su matrimonio con el político mexicano Fernando Reina Iglesias, de 45 años, y padre de su hijo Mateo, de 11. "[Hoy] me voy a cines, a restaurantes o sencillamente [estoy] tirada en la cama [para] ver mis series, ver películas", dice. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra". Por ello, no descarta regresar un día de estos a la actuación. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", acota. "No es que antes no pudiera, pero sí habían cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar".

